Galatasaray'ın Mikautadze ısrarı sürüyor! İşte transferine ödenecek rakam
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da golcü arayışları devam ediyor. Georges Mikautadze'yi kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan sarı kırmızılı yönetim, Lyon kulübüyle pazarlıklarda tüm şartları zorluyor. İşte Cimbom'un Gürcü yıldıza ödeyeceği rakam... | GALATASARAY HABERLERİ
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Takvim'in haberine göre; 24 yaşındaki futbolcunun ileride kulübe gelir de kazandırabileceğini düşünen yönetimin bonuslarla beraber 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade ediliyor.
Ancak Lyon kulübü bu sezon düzenli olarak forma giyemese de sezon başında Metz'den alırken 18.5 milyon Euro ödediği Mikautadze'den 20 milyon Euro'nun üzerinde bir gelir bekliyor.
BURUK'UN INCE PLANLARI VAR
Kulüpler arasında görüşmelerin son sürat devam ettiği, Gürcü yıldızın Galatasaray formasını giyme konusunda oldukça istekli olduğu da öğrenildi.
Okan Buruk'un Mikautadze'yi sadece 9 numara pozisyonunda değil, forvet arkası ve kanat bölgesinde de kullanmayı planladığı gelen bilgiler arasında.
Yıldız futbolcu bu sezon 21 maçta 7 gol attı.
24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 18 milyon Euro.
Ayrıca Gürcistan Milli Takımı ile kariyerinde 35 maça çıkan Mikautadze, bu müsabakalarda 16 gol attı.
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