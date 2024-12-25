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Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Mikautadze ısrarı sürüyor! İşte transferine ödenecek rakam

Galatasaray'ın Mikautadze ısrarı sürüyor! İşte transferine ödenecek rakam

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da golcü arayışları devam ediyor. Georges Mikautadze'yi kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan sarı kırmızılı yönetim, Lyon kulübüyle pazarlıklarda tüm şartları zorluyor. İşte Cimbom'un Gürcü yıldıza ödeyeceği rakam... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 11:05
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Galatasaray'ın Mikautadze ısrarı sürüyor! İşte transferine ödenecek rakam

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da gündemin ilk sırasında Georges Mikautadze yer alıyor.

Galatasaray'ın Mikautadze ısrarı sürüyor! İşte transferine ödenecek rakam

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hücum hattına çok önemli bir takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Gürcü forvet için tüm şartları zorluyor.

Galatasaray'ın Mikautadze ısrarı sürüyor! İşte transferine ödenecek rakam

18.5 MILYON EURO ÖDENMIŞTI

Buruk'un listedeki bir diğer isim Paulo Dybala konusunda çekinceleri olduğu, yönetimin de "Dybala'ya 3 yılda vereceğimiz parayla Mikautadze'nin bonservisini ve maaşını karşılarız" düşüncesinde olduğu belirtiliyor.

Galatasaray'ın Mikautadze ısrarı sürüyor! İşte transferine ödenecek rakam

Takvim'in haberine göre; 24 yaşındaki futbolcunun ileride kulübe gelir de kazandırabileceğini düşünen yönetimin bonuslarla beraber 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade ediliyor.

Galatasaray'ın Mikautadze ısrarı sürüyor! İşte transferine ödenecek rakam

Ancak Lyon kulübü bu sezon düzenli olarak forma giyemese de sezon başında Metz'den alırken 18.5 milyon Euro ödediği Mikautadze'den 20 milyon Euro'nun üzerinde bir gelir bekliyor.

Galatasaray'ın Mikautadze ısrarı sürüyor! İşte transferine ödenecek rakam

BURUK'UN INCE PLANLARI VAR

Kulüpler arasında görüşmelerin son sürat devam ettiği, Gürcü yıldızın Galatasaray formasını giyme konusunda oldukça istekli olduğu da öğrenildi.

Galatasaray'ın Mikautadze ısrarı sürüyor! İşte transferine ödenecek rakam

Okan Buruk'un Mikautadze'yi sadece 9 numara pozisyonunda değil, forvet arkası ve kanat bölgesinde de kullanmayı planladığı gelen bilgiler arasında.

Galatasaray'ın Mikautadze ısrarı sürüyor! İşte transferine ödenecek rakam

Yıldız futbolcu bu sezon 21 maçta 7 gol attı.

Galatasaray'ın Mikautadze ısrarı sürüyor! İşte transferine ödenecek rakam

24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 18 milyon Euro.

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