Galatasaray'ın Mikautadze ısrarı sürüyor! İşte transferine ödenecek rakam

Takvim'in haberine göre; 24 yaşındaki futbolcunun ileride kulübe gelir de kazandırabileceğini düşünen yönetimin bonuslarla beraber 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade ediliyor.

Ancak Lyon kulübü bu sezon düzenli olarak forma giyemese de sezon başında Metz'den alırken 18.5 milyon Euro ödediği Mikautadze'den 20 milyon Euro'nun üzerinde bir gelir bekliyor.