Galatasaray'a devre arasında 4 yıldız transfer!
Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdürmek isteyen Galatasaray, ara transfer dönemi için kollarını sıvadı. Kadrosunu güçlendirerek taraftarlarına şampiyonluk müjdelemek için düğmeye basan sarı kırmızılı ekipte 4 yıldız futbolcuyu transfer etmek için operasyon başladı. İşte Florya yönetiminin hedefindeki 4 isim... | Son dakika GS spor haberi
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Okan Buruk ve Abdullah Kavukçu, hem Roma ile hem de futbolcunun menajeriyle görüşerek transfere olumlu veya olumsuz noktayı koymak istiyor.
NELSSON'UN YERİNE 2 ADAY
G.Saray'ın Fransa'daki ikinci durağı Paris olacak.
Danimarkalı stoper Nelsson'la yolları ayırmaya hazırlanan Cimbom bu futbolcunun yerine öncelikle Skriniar'ı düşünüyor.
Buruk ve Kavukçu, PSG ile masaya oturup transferi tamamlamayı hedefliyor.
İkili ayrıca, B planı olan ve F.Bahçe'nin de ilgilendiği Manchester United'lı Harry Maguire için İngiltere'ye gidecek.
BURUK ONU ÇOK iSTiYOR
Okan Buruk-Abdullah Kavukçu ikilisi önce Gürcü santrfor Georges Mikautadze için Lyon'la görüşüp transferi bitirmeye çalışacak.
Gerektiğinde yedek kalmayı sorun etmeyecek bir golcü isteyen Okan Buruk 24 yaşındaki Mikautadze'yi bizzat ikna etmeye çalışacak.
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