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Haberler Galatasaray Galatasaray'a devre arasında 4 yıldız transfer!

Galatasaray'a devre arasında 4 yıldız transfer!

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdürmek isteyen Galatasaray, ara transfer dönemi için kollarını sıvadı. Kadrosunu güçlendirerek taraftarlarına şampiyonluk müjdelemek için düğmeye basan sarı kırmızılı ekipte 4 yıldız futbolcuyu transfer etmek için operasyon başladı. İşte Florya yönetiminin hedefindeki 4 isim... | Son dakika GS spor haberi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 06:50
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Galatasaray'a devre arasında 4 yıldız transfer!

Sarı-kırmızılı kulübün ara transferdeki büyük bombası Paulo Dybala'da ise yeni gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'a devre arasında 4 yıldız transfer!

Cimbom, geçen hafta İstanbul'a gelen Arjantinli forvetin menajeriyle olumlu geçen bir toplantı yaptı.

Galatasaray'a devre arasında 4 yıldız transfer!

Galatasaray, 31 yaşındaki Dybala'nın detaylı sağlık raporlarını incelerken, dün İtalyan medyası yıldız futbolcunun Roma'da kalmaya karar verdiğini iddia etti.

Galatasaray'a devre arasında 4 yıldız transfer!

Okan Buruk ve Abdullah Kavukçu, hem Roma ile hem de futbolcunun menajeriyle görüşerek transfere olumlu veya olumsuz noktayı koymak istiyor.

Galatasaray'a devre arasında 4 yıldız transfer!

NELSSON'UN YERİNE 2 ADAY

G.Saray'ın Fransa'daki ikinci durağı Paris olacak.

Galatasaray'a devre arasında 4 yıldız transfer!

Danimarkalı stoper Nelsson'la yolları ayırmaya hazırlanan Cimbom bu futbolcunun yerine öncelikle Skriniar'ı düşünüyor.

Galatasaray'a devre arasında 4 yıldız transfer!

Buruk ve Kavukçu, PSG ile masaya oturup transferi tamamlamayı hedefliyor.

Galatasaray'a devre arasında 4 yıldız transfer!

İkili ayrıca, B planı olan ve F.Bahçe'nin de ilgilendiği Manchester United'lı Harry Maguire için İngiltere'ye gidecek.

Galatasaray'a devre arasında 4 yıldız transfer!

BURUK ONU ÇOK iSTiYOR

Okan Buruk-Abdullah Kavukçu ikilisi önce Gürcü santrfor Georges Mikautadze için Lyon'la görüşüp transferi bitirmeye çalışacak.

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