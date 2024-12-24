Galatasaray'a Ada'dan bomba transfer! Amorim yıldızını kaybediyor
Devre arası operasyonlarını büyük bir titizlik ile sürdüren Galatasaray'da rota Premier Lig'e döndü. İşte sezonun ikinci yarısında taraftarlarına şampiyonluk müjdelemek isteyen sarı kırmızılı yönetimin radarındaki yıldız oyuncu... (GS spor haberi)
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Özellikle teknik direktörlük koltuğuna Ruben Amorim'in gelişiyle gözden düşen Rashford'un devre arasında kesin olarak takımdan gönderileceği ifade ediliyor.
Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın piyasa değeri 50 milyon Euro olan İngiliz kanat oyuncuyla ilgili yaşanan gelişmeleri büyük bir fırsat olarak gördüğü ve düğmeye bastığı öğrenildi.
Sarı-Kırmızılılar'ın Marcus Rashford'u sezon sonuna kadar kiralamayı hedeflediği ve önümüzdeki günlerde temasların sıklaşacağı belirlendi.
PREMIER LIG'E KAPI KAPALI!
Bu sezon 24 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans sergileyen yıldız futbolcu son 3 resmi karşılaşmada kadroya alınmadı.
Manchester United'ın Rashford'u Premier Lig'den bir takıma vermek istemediği ve bu durumun Galatasaray'ın şansını artıracağı konuşuluyor.
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