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Haberler Galatasaray Galatasaray'a Ada'dan bomba transfer! Amorim yıldızını kaybediyor

Galatasaray'a Ada'dan bomba transfer! Amorim yıldızını kaybediyor

Devre arası operasyonlarını büyük bir titizlik ile sürdüren Galatasaray'da rota Premier Lig'e döndü. İşte sezonun ikinci yarısında taraftarlarına şampiyonluk müjdelemek isteyen sarı kırmızılı yönetimin radarındaki yıldız oyuncu... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 06:50
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Galatasaray'a Ada'dan bomba transfer! Amorim yıldızını kaybediyor

Sezonun ilk yarısını en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider bitiren Galatasaray artık gözünü tamamen transfere çevirmiş durumda.

Galatasaray'a Ada'dan bomba transfer! Amorim yıldızını kaybediyor

UEFA Avrupa Ligi'nde büyük hedefler için kadrosunu güçlendirmek isteyen ve çok önemli isimleri listesine alan Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine gelen son futbolcu Marcus Rashford oldu.

Galatasaray'a Ada'dan bomba transfer! Amorim yıldızını kaybediyor

AMORIM'LE YILDIZI BARIŞMADI

Yönetimin, İngiliz futbolunun harika ama bir o kadar da sorunlu çocuğu olan 27 yaşındaki oyuncu ile ilk teması sağladığı belirtiliyor.

Galatasaray'a Ada'dan bomba transfer! Amorim yıldızını kaybediyor

Özellikle teknik direktörlük koltuğuna Ruben Amorim'in gelişiyle gözden düşen Rashford'un devre arasında kesin olarak takımdan gönderileceği ifade ediliyor.

Galatasaray'a Ada'dan bomba transfer! Amorim yıldızını kaybediyor

Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın piyasa değeri 50 milyon Euro olan İngiliz kanat oyuncuyla ilgili yaşanan gelişmeleri büyük bir fırsat olarak gördüğü ve düğmeye bastığı öğrenildi.

Galatasaray'a Ada'dan bomba transfer! Amorim yıldızını kaybediyor

Sarı-Kırmızılılar'ın Marcus Rashford'u sezon sonuna kadar kiralamayı hedeflediği ve önümüzdeki günlerde temasların sıklaşacağı belirlendi.

Galatasaray'a Ada'dan bomba transfer! Amorim yıldızını kaybediyor

PREMIER LIG'E KAPI KAPALI!

Bu sezon 24 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans sergileyen yıldız futbolcu son 3 resmi karşılaşmada kadroya alınmadı.

Galatasaray'a Ada'dan bomba transfer! Amorim yıldızını kaybediyor

Manchester United'ın Rashford'u Premier Lig'den bir takıma vermek istemediği ve bu durumun Galatasaray'ın şansını artıracağı konuşuluyor.

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