Galatasaray'a Ada'dan bomba transfer! Amorim yıldızını kaybediyor

UEFA Avrupa Ligi'nde büyük hedefler için kadrosunu güçlendirmek isteyen ve çok önemli isimleri listesine alan Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine gelen son futbolcu Marcus Rashford oldu.

AMORIM'LE YILDIZI BARIŞMADI Yönetimin, İngiliz futbolunun harika ama bir o kadar da sorunlu çocuğu olan 27 yaşındaki oyuncu ile ilk teması sağladığı belirtiliyor.