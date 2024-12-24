Fenerbahçe'den Galatasaray'a Dybala çalımı! Transferde flaş Cengiz Ünder detayı
Trendyol Süper Lig'de devre arasında yapacakları transferler ile sezonun ikinci yarısında zirveye yerleşmek isteyen Fenerbahçe'de rota, ezeli rakibi Galatasaray'ın da istediği yıldız oyuncu Dybala. İşte kritik transfer operasyonunda Cengiz Ünder detayı... | Son dakika FB GS spor haberleri
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CENGİZ ÜNDER İHTİMALİ
Roma'dan ayrılması konuşulan Arjantinli yıldızın ismi sportif direktör Mario Branco'ya geldi.
Sağ kanatta Tadic-İrfan-Cengiz alternatifi olan Mourinho, Dybala için kapılarını kapatmazken yönetim, Cengiz Ünder'e göre adımını atacak.
Sabah'ta yer alan habere göre devre arasında Cengiz'i göndermek isteyen yönetim, başarırsa Dybala için vites yükseltecek.
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