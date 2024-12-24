Fenerbahçe'den Galatasaray'a Dybala çalımı! Transferde flaş Cengiz Ünder detayı

10 numara bölgesinde skorer bir oyuncu peşine düşen ve Türkiye kariyerinde herkesin beğenisini kazanan Talisca ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, Al Nassr'ı da ikna etti.

Ancak sarı lacivertlilerin planı Talisca ile sınırlı değil. Fenerbahçe yönetimi, yapacağı dev transferle takımı ve taraftarı yeniden ayağa kaldırmanın peşinde.