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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Galatasaray'a Dybala çalımı! Transferde flaş Cengiz Ünder detayı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Dybala çalımı! Transferde flaş Cengiz Ünder detayı

Trendyol Süper Lig'de devre arasında yapacakları transferler ile sezonun ikinci yarısında zirveye yerleşmek isteyen Fenerbahçe'de rota, ezeli rakibi Galatasaray'ın da istediği yıldız oyuncu Dybala. İşte kritik transfer operasyonunda Cengiz Ünder detayı... | Son dakika FB GS spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 06:50
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a Dybala çalımı! Transferde flaş Cengiz Ünder detayı

10 numara bölgesinde skorer bir oyuncu peşine düşen ve Türkiye kariyerinde herkesin beğenisini kazanan Talisca ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, Al Nassr'ı da ikna etti.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Dybala çalımı! Transferde flaş Cengiz Ünder detayı

Ancak sarı lacivertlilerin planı Talisca ile sınırlı değil. Fenerbahçe yönetimi, yapacağı dev transferle takımı ve taraftarı yeniden ayağa kaldırmanın peşinde.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Dybala çalımı! Transferde flaş Cengiz Ünder detayı

Sarı lacivertlilere, menajerler aracılığı ile Galatasaray'ın da gündeminde olan Dybala önerildi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Dybala çalımı! Transferde flaş Cengiz Ünder detayı

CENGİZ ÜNDER İHTİMALİ

Roma'dan ayrılması konuşulan Arjantinli yıldızın ismi sportif direktör Mario Branco'ya geldi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Dybala çalımı! Transferde flaş Cengiz Ünder detayı

Sağ kanatta Tadic-İrfan-Cengiz alternatifi olan Mourinho, Dybala için kapılarını kapatmazken yönetim, Cengiz Ünder'e göre adımını atacak.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Dybala çalımı! Transferde flaş Cengiz Ünder detayı

Sabah'ta yer alan habere göre devre arasında Cengiz'i göndermek isteyen yönetim, başarırsa Dybala için vites yükseltecek.

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