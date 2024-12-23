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Haberler Galatasaray Galatasaraylı isme Avrupa'da büyük rağbet! Devre arasında transfer...

Galatasaraylı isme Avrupa'da büyük rağbet! Devre arasında transfer...

Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları sürerken Okan Buruk'un kadroda düşünmediği ve devre arasında transfer olması için yeşil ışık yaktığı futbolcuya Avrupa ekiplerinin ilgisi büyüyor. Son olarak Fransa ile anılan isim için İngiltere ve İtalya temsilcilerinin de devreye girdiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 18:37
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaraylı isme Avrupa'da büyük rağbet! Devre arasında transfer...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup ilerleyişini sürdürüyor.

Galatasaraylı isme Avrupa'da büyük rağbet! Devre arasında transfer...

Sezonun 17. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 5-1 mağlup eden sarı kırmızılılar, en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 8'e çıkardı.

Galatasaraylı isme Avrupa'da büyük rağbet! Devre arasında transfer...

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bu sezonu lider tamamlamak ve armaya 5. yıldızı eklemek üzere çalışmalar saha dışında da devam ediyor.

Galatasaraylı isme Avrupa'da büyük rağbet! Devre arasında transfer...

Florya yönetiminin önceliği; Napoli'den kiralık olarak gelen yıldız oyuncu Victor Osimhen'in bonservisi için kaynak bulmak.

Galatasaraylı isme Avrupa'da büyük rağbet! Devre arasında transfer...

Öte yandan Okan Buruk'un kadroda düşünmediği ve maaşları yönetime yük olan oyuncuları devre arasında transfer etmek isteniyor.

Galatasaraylı isme Avrupa'da büyük rağbet! Devre arasında transfer...

Böylelikle sağlanacak tasarruf ile Osimhen, kalıcı olarak sarı kırmızılı formaya bağlanmak istiyor.

Galatasaraylı isme Avrupa'da büyük rağbet! Devre arasında transfer...

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Fichajes'ten derlediği habere göre, devre arasında transferi öngörülen Hakim Ziyech ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaraylı isme Avrupa'da büyük rağbet! Devre arasında transfer...

Kadroda yeteri kadar süre almadığını düşünen ve bu sebeple transferini isteyen Faslı oyuncuya sarı kırmızılı yönetim yeşil ışık yakmıştı.

Galatasaraylı isme Avrupa'da büyük rağbet! Devre arasında transfer...

MLS ve Suudi Arabistan'dan gelen tekliflere sıcak bakmayan oyuncuya Fransa'dan Rennes ekibi yoğun ilgi gösteriyordu.

Galatasaraylı isme Avrupa'da büyük rağbet! Devre arasında transfer...

"Galatasaray benim için bitti. Oynamak istemiyorum, geldiğime pişman oldum." açıklaması ortaya çıkan 31 yaşındaki oyuncunun yeni talipleri belli oldu.

Galatasaraylı isme Avrupa'da büyük rağbet! Devre arasında transfer...

Haberde belirtilene göre Ziyech, İngiltere'den ve İtalya'dan birden fazla takımın radarında.

Galatasaraylı isme Avrupa'da büyük rağbet! Devre arasında transfer...

Hakim, Serie A'da kadrolarında yapılanmaya gidecek olan Torino, Cagliari, Como 1907 ve Venezia'nın Ocak ayı transfer gündeminde yer alıyor.

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