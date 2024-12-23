Galatasaraylı isme Avrupa'da büyük rağbet! Devre arasında transfer...

Sezonun 17. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 5-1 mağlup eden sarı kırmızılılar, en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 8'e çıkardı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bu sezonu lider tamamlamak ve armaya 5. yıldızı eklemek üzere çalışmalar saha dışında da devam ediyor.