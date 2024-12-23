Galatasaraylı isme Avrupa'da büyük rağbet! Devre arasında transfer...
Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları sürerken Okan Buruk'un kadroda düşünmediği ve devre arasında transfer olması için yeşil ışık yaktığı futbolcuya Avrupa ekiplerinin ilgisi büyüyor. Son olarak Fransa ile anılan isim için İngiltere ve İtalya temsilcilerinin de devreye girdiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray spor haberleri
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Florya yönetiminin önceliği; Napoli'den kiralık olarak gelen yıldız oyuncu Victor Osimhen'in bonservisi için kaynak bulmak.
Öte yandan Okan Buruk'un kadroda düşünmediği ve maaşları yönetime yük olan oyuncuları devre arasında transfer etmek isteniyor.
Böylelikle sağlanacak tasarruf ile Osimhen, kalıcı olarak sarı kırmızılı formaya bağlanmak istiyor.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Fichajes'ten derlediği habere göre, devre arasında transferi öngörülen Hakim Ziyech ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Kadroda yeteri kadar süre almadığını düşünen ve bu sebeple transferini isteyen Faslı oyuncuya sarı kırmızılı yönetim yeşil ışık yakmıştı.
MLS ve Suudi Arabistan'dan gelen tekliflere sıcak bakmayan oyuncuya Fransa'dan Rennes ekibi yoğun ilgi gösteriyordu.
"Galatasaray benim için bitti. Oynamak istemiyorum, geldiğime pişman oldum." açıklaması ortaya çıkan 31 yaşındaki oyuncunun yeni talipleri belli oldu.
Haberde belirtilene göre Ziyech, İngiltere'den ve İtalya'dan birden fazla takımın radarında.
Hakim, Serie A'da kadrolarında yapılanmaya gidecek olan Torino, Cagliari, Como 1907 ve Venezia'nın Ocak ayı transfer gündeminde yer alıyor.
Yıllık 3 milyon Euro maaş alan ve transfer olacağı takımdan daha fazlasını beklediği belirtilen futbolcuya ayrıca Premier Lig'den Ipswich Town ve West Ham United ilgi gösteriyor.
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