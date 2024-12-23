GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech'ten transfer için 2 şart!

Fransız basınında yer alan habere göre; Rennes Sportif Direktörü Frederic Massara, Ziyech'i transfer etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin Fennec Football'dan derlediği habere göre; Ziyech'in transfer olması için iki talebi bulunuyor.