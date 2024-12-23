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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech'ten transfer için 2 şart!

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech'ten transfer için 2 şart!

Ara transfer çalışmlarını sürdüren Galatasaray'da takıma katılacak isimler merak edilirken diğer yandan gözler vedalaşacak oyunculara çevrildi. Bu isimlerin başında kadroya alınmayan Hakim Ziyech geliyor. Ocakta ayrılığına kesin gözüyle bakılan Faslı yıldız transfer için 2 şart öne sürdü. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ (Enes Cevahirci - Fotomac.com.tr)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 13:01
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ENES CEVAHİRCİ
GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech'ten transfer için 2 şart!

2024 yılının son maçında Kayserispor'u 5-1'le geçen Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech'ten transfer için 2 şart!

Avrupa ve Süper Lig'de mutlu sona ulaşmak isteyen sarı kırmızılıların ocak ayında kadrosuna önemli takviyeler yapması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech'ten transfer için 2 şart!

Birçok önemli yıldızla görüşen Galatasaray'da diğer yandan gözler takımdan ayrılacak oyunculara çevrildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech'ten transfer için 2 şart!

Bu isimlerin başında maç kadrolarına alınmayan Hakim Ziyech geliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech'ten transfer için 2 şart!

Son maçlarda kadroya alınmayan Faslı yıldız oyuncu Türkiye'den ayrılmıştı. Öte yandan Galatasaray'ın ocak ayında Ziyech'in sözleşmesini feshedeceği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech'ten transfer için 2 şart!

"G.SARAY BENİM İÇİN BİTTİ"

Sarı kırmızılı kulübe geldiği için pişman olduğunu söyleyen Hakim Ziyehc, "Galatasaray benim için bitti. Oynamak istemiyorum, Ocak'ta gidiyorum. Geldiğime pişman oldum." açıklamasından sonra ipleri tamamen kopardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech'ten transfer için 2 şart!

Fransız basınında yer alan habere göre; Rennes Sportif Direktörü Frederic Massara, Ziyech'i transfer etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech'ten transfer için 2 şart!

Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin Fennec Football'dan derlediği habere göre; Ziyech'in transfer olması için iki talebi bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech'ten transfer için 2 şart!

İlk olarak Hakim Ziyech biraz daha yüksek bir maaş talep ediyor. Faslı oyuncu şu anda Galatasaray'da yıllık 3 milyon Euro kazanıyor.

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