GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech'ten transfer için 2 şart!
Ara transfer çalışmlarını sürdüren Galatasaray'da takıma katılacak isimler merak edilirken diğer yandan gözler vedalaşacak oyunculara çevrildi. Bu isimlerin başında kadroya alınmayan Hakim Ziyech geliyor. Ocakta ayrılığına kesin gözüyle bakılan Faslı yıldız transfer için 2 şart öne sürdü. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ (Enes Cevahirci - Fotomac.com.tr)
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Bu isimlerin başında maç kadrolarına alınmayan Hakim Ziyech geliyor.
Son maçlarda kadroya alınmayan Faslı yıldız oyuncu Türkiye'den ayrılmıştı. Öte yandan Galatasaray'ın ocak ayında Ziyech'in sözleşmesini feshedeceği öğrenildi.
"G.SARAY BENİM İÇİN BİTTİ"
Sarı kırmızılı kulübe geldiği için pişman olduğunu söyleyen Hakim Ziyehc, "Galatasaray benim için bitti. Oynamak istemiyorum, Ocak'ta gidiyorum. Geldiğime pişman oldum." açıklamasından sonra ipleri tamamen kopardı.
Fransız basınında yer alan habere göre; Rennes Sportif Direktörü Frederic Massara, Ziyech'i transfer etmek için yoğun çaba sarf ediyor.
Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin Fennec Football'dan derlediği habere göre; Ziyech'in transfer olması için iki talebi bulunuyor.
İlk olarak Hakim Ziyech biraz daha yüksek bir maaş talep ediyor. Faslı oyuncu şu anda Galatasaray'da yıllık 3 milyon Euro kazanıyor.
Hakim Ziyech cazip bir şehirde bulunan kulübe katılmak istiyor.
Haberde, Ziyech'in isteklerini Rennes kulübünün karşılayacağını ve anlaşmaya varılabileceğini aktardı.
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