Malmö - Galatasaray maçı CANLI İZLE | TRT 1 CANLI (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi'nin hafta maçında Galatasaray deplasmanda Malmö'ye konuk oluyor. İsveç şampiyonuna karşı galip gelmek isteyen sarı kırmızılılar namağlup serisini sürdürmek istiyor. Cimbom, Malmö'ye karşı galip gelmesi durumunda ilk 8 için önemli bir avantaj elde edecek.

MAÇIN 11'LERİ

Malmö: Persson, Stryger, Rosler, Zatterström, Busanello, Pena, Christiansen, Johnsen, Bolin, Botheim, Rieks.

Galatasaray: Muslera, Berkan, Metehan Baltacı, Abdülkerim, Sanchez, Jelert, Torreira, Mertens, Yunus Akgün, Sara, Batshuayi

MALMÖ - GALATASARAY MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK İZLEYEBİLİRSİNİZ...

GALATASARAY PUAN DURUMU

UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans gösteren Galatasaray oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Namağup bir şekilde yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, 5 hafta sonunda 11 puan kazanarak, 4. sırada yerini aldı.

12 Aralık Perşembe günü konuk olacağı Malmö ise 5 hafta sonunda 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak 3 puanla 30. sırada haftaya başladı.

GALATASARAY'IN MALMÖ KARŞISINDA İLK SINAVI

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8'de tamamlayı hedefleyen Galatasaray, uluslararası turnuvalarda ilk kez Malmö karşısında oynayacak. İsveç temsilcisi karşısında nasıl bir sınav vereceği merakla beklenen sarı-kırmızılılar, daha önce; Elfsborg, AIK, Göteborg ve Östersund ile karşı karşıya gelmişti.

2024-2025 EUFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş deplasmanına konuk olan ve mücadeleyi 2-1 kaybeden Malmö, Sivasspor ile de mücadele etmişti.

MALMÖ MAÇINA İNGİLİZ HAKEM

İsveç'te Malmö deplasmanına konuk olacak Galatasaray'ın maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem John Brooks yönetiyor. İngiliz hakemin yardımcılıklarını Simon Bennett ile Daniel Robathan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Darren Bond üstleniyor. Mücadelenin VAR hakemi ise Jarred Gillett.

GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

UEFA Avrupa Ligi'nde 5 maçın sonunda 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Galatasaray, namağlup bir şekilde turnuvaya devam ediyor. Kalan maçların ardından ilk 8'de tamamlamı amaçlayan sarı-kırmızılılar, yoluna son 16 turundan devam etmek istiyor. Galatasaray'ın kalan maçları ise şöyle:

21 Ocak Salı: Galatasaray Dinamo Kiev

30 Ocak Perşembe: Ajax - Galatasaray

MALMÖ - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Yeni Malmö Stadyumu'nda oynanacak Malmö - Galatasaray maçı 20.45'te başladı. TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.