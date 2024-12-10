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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da hedef Gift Orban! Osimhen devreye girdi

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da hedef Gift Orban! Osimhen devreye girdi

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları devam ediyor. Ocak ayında önce Mauro Icardi ardından Victor Osimhen'in sakatlığının ardından hücum bölgesine muhakkak bir takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar listesine Fransa ekiplerinden Olympique Lyon'da forma giyen Gift Orban'ı aldı. Nijeryalı oyuncu için vatandaşı Osimhen'in devreye gireceği öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da hedef Gift Orban! Osimhen devreye girdi

Lider Galatasaray, art arda 3. şampiyonluk için gözünü karartmış durumda.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da hedef Gift Orban! Osimhen devreye girdi

Yönetim, sahada 'kasırga gibi esen' takımın eksik bölgelerini tamamlamak için devre arasını bekliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da hedef Gift Orban! Osimhen devreye girdi

Ama çalışmalar çoktan başlamış durumda.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da hedef Gift Orban! Osimhen devreye girdi

Hedefteki oyuncu ise tanıdık: Gift Orban.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da hedef Gift Orban! Osimhen devreye girdi

Trabzonspor'un sezon başında isteyip alamadığı hız motoru.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da hedef Gift Orban! Osimhen devreye girdi

Lyon kulübü, geçen sezon Gent'ten 14 milyon euro'ya aldığı 22 yaşındaki kanat-forveti mali kriz nedeniyle 'satmak' istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da hedef Gift Orban! Osimhen devreye girdi

Sarı kırmızılı yönetim, Nijeryalı süper yıldız için vatandaşı Osimhen'i devreye soktu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da hedef Gift Orban! Osimhen devreye girdi

Attığı gollerle taraftarı coşturan, 40 yıllık Galatasaraylı gibi davranan Osimhen, Orban ile görüşerek "Bize gel" dedi.

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