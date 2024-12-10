TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da hedef Gift Orban! Osimhen devreye girdi
Galatasaray'da ara transfer çalışmaları devam ediyor. Ocak ayında önce Mauro Icardi ardından Victor Osimhen'in sakatlığının ardından hücum bölgesine muhakkak bir takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar listesine Fransa ekiplerinden Olympique Lyon'da forma giyen Gift Orban'ı aldı. Nijeryalı oyuncu için vatandaşı Osimhen'in devreye gireceği öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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Hedefteki oyuncu ise tanıdık: Gift Orban.
Trabzonspor'un sezon başında isteyip alamadığı hız motoru.
Lyon kulübü, geçen sezon Gent'ten 14 milyon euro'ya aldığı 22 yaşındaki kanat-forveti mali kriz nedeniyle 'satmak' istiyor.
Sarı kırmızılı yönetim, Nijeryalı süper yıldız için vatandaşı Osimhen'i devreye soktu.
Attığı gollerle taraftarı coşturan, 40 yıllık Galatasaraylı gibi davranan Osimhen, Orban ile görüşerek "Bize gel" dedi.
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