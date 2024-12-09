Okan Buruk'tan Jose Mourinho yorumu! "Dediklerine gülüp geçmek..."

Galatasaray Teknik Direkörü Okan Buruk, konuk olduğu YouTube programında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen için dikkat çeken sözler sarf etti.

İşte Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar;

OSIMHEN SENEYE KALACAK MI?

Okan Buruk: Osimhen konusu erken. Biraz zaman geçmesi lazım ama niyetimiz belli. Galatasaray her zaman oyuncuları tutmak için elinden geleni yapar. Başkan ve yönetimimiz ellerinden geleni yapacaklardır net şekilde. Ama erken, oyuncunun da kafasını karıştırmadan, futbola odaklı gitmek gerekiyor. En çok hoşuma giden takım oyuncusu olması. Karşı karşıya pozisyonda pas veriyor, benim için değerli şeylerden birisi bu. Savunmaya gelip top çıkarıyor. Bu kadar takımı sahipleneceğini düşünmüyordum.

"MOURINHO'YA GÜLÜP GEÇMEK LAZIM"

Okan Buruk: Tam tersi. Onun zaten bu yönü var. Bu stratejisini çalıştığı tüm ülkelerde kullandı. Benim için de, Galatasaray için de konuştu. Stratejisi bu, bazen gülerek geçmek lazım. Önemli olan bu kadar önemli bir ismin Türkiye'de olması.

MUSLERA - MOURINHO AÇIKLAMASI

"Siz bir açıklama yapıyorsanız, bunun bir karşılığı olur. Mourinho da en son bizim Metin Öztürk'e cevap verdi. Muslera'nın Mourinho'ya cevap vermesini yanlış bir şey olarak görmüyorum."