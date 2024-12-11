  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Talisca bombası

Talisca bombası

Sarı-kırmızılılar ocak ayı öncesi dev bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Galatasaray, Fenerbahçe'nin de talip olduğu Anderson Talisca'yı takip ediyor. Okan Buruk'un onay vermesi halinde Brezilyalı yıldız için harekete geçilmesi planlanıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Talisca bombası

Ara transferde Galatasaray dev bir çalışma başlatıyor. Sarı-kırmızılılar 37 yaşına gelen ve futbol kariyerinin son döneminde olan Dries Mertens'in yerini doldurmak istiyor. Cimbom'da da bu doğrultuda Suudi Arabistan'da Al Nassr forması giyen Anderson Talisca adı öne çıktı. Aslan, Talisca hamlesi için adımlarını sıklaştırmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri yaptığı Brezilyalı yıldız için tüm planlar masaya yatırılıyor. Şartların oluşması halinde hızlıca hareket edilecek.

BURUK VE EKİBİ ARAŞTIRIYOR

Sarı-kırmızılılarda 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek. Başarılı hoca, Talisca'nın transferine dair onay verirse Galatasaray yönetimi hızlıca harekete geçecek. Al Nassr ile sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek olan deneyimli futbolcu ile ilgili Okan Buruk ve ekibinin detaylı bir çalışma yaptığı, oyuncunun özellikleri, form durumu ile artıve eksilerinin incelendiği bildirildi. Deneyimli çalıştırıcının takıma ve planlarına göre transferde çalışma yaptığı kaydedildi.

F.BAHÇE İSTİYOR

Anderson Talisca'nın transferi için Fenerbahçe de çalışmalar yürütüyor. Sarı lacivertli kulübün asbaşkanı Acun Ilıcalı, Talisca'yı istediklerini ve görüştüklerini aktardı.

BU SENE 8 GOLE İMZA ATTI

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında oynayan ve bu sezon 19 maça çıkan Talisca, 8 gol kaydetti. Bin 393 dakika sahada kalan Talisca son Al İttihad maçında ise kadroda yer almamıştı.

Anderson Talisca'nın Al Nassr ile sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek. Anderson Talisca, Al Nassr'da 104 resmi maça çıkarken 76 gol attı, 10 asist yaptı.

AVRUPA'YI DÜŞÜNÜYOR

Kariyerinde son 6 senede Çin ve Suudi Arabistan'da forma giyen Anderson Talisca yeniden Avrupa'ya geri dönmek istiyor. Son olarak Avrupa'da Beşiktaş'ta oynayan Brezilyalı futbolcu önemli başarılar elde etmişti.

Talisca transferinde sıcak gelişme!
Cimbom'dan Arias için yeni plan!
DİĞER
Kuruluş Osman'da Osman Bey düşmanlarına meydan okuyor
CANLI | Beşar Esad devrildi İsrail Golan'ı işgale başladı! Askeri alanlar hedef alındı
Kerem için transfer iddiası! Yeni takımı...
VAR konuşmaları açıklandı! Barış Alper - Manaj...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG 3 puanı 3 golle aldı! PSG 3 puanı 3 golle aldı! 01:15
Brugge geriden gelip kazandı! Brugge geriden gelip kazandı! 01:15
PSG 3 puanı 3 golle aldı! PSG 3 puanı 3 golle aldı! 01:14
Brugge geriden gelip kazandı! Brugge geriden gelip kazandı! 01:14
Gol düellosunda 3 puan R. Madrid'in! Gol düellosunda 3 puan R. Madrid'in! 01:03
Leverkusen son dakika golüyle kazandı! Leverkusen son dakika golüyle kazandı! 01:02
Daha Eski
Brest sürpriz yapmaya devam ediyor! Brest sürpriz yapmaya devam ediyor! 01:02
B. Münih deplasmanda farklı kazandı! B. Münih deplasmanda farklı kazandı! 01:02
Gol düellosunda kazanan Aston Villa Gol düellosunda kazanan Aston Villa 01:02
Leverkusen son dakika golüyle kazandı! Leverkusen son dakika golüyle kazandı! 01:00
Gol düellosunda kazanan Aston Villa Gol düellosunda kazanan Aston Villa 01:00
Gol düellosunda 3 puan R. Madrid'in! Gol düellosunda 3 puan R. Madrid'in! 00:55