Talisca bombası

Ara transferde Galatasaray dev bir çalışma başlatıyor. Sarı-kırmızılılar 37 yaşına gelen ve futbol kariyerinin son döneminde olan Dries Mertens'in yerini doldurmak istiyor. Cimbom'da da bu doğrultuda Suudi Arabistan'da Al Nassr forması giyen Anderson Talisca adı öne çıktı. Aslan, Talisca hamlesi için adımlarını sıklaştırmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri yaptığı Brezilyalı yıldız için tüm planlar masaya yatırılıyor. Şartların oluşması halinde hızlıca hareket edilecek.

BURUK VE EKİBİ ARAŞTIRIYOR

Sarı-kırmızılılarda 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek. Başarılı hoca, Talisca'nın transferine dair onay verirse Galatasaray yönetimi hızlıca harekete geçecek. Al Nassr ile sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek olan deneyimli futbolcu ile ilgili Okan Buruk ve ekibinin detaylı bir çalışma yaptığı, oyuncunun özellikleri, form durumu ile artıve eksilerinin incelendiği bildirildi. Deneyimli çalıştırıcının takıma ve planlarına göre transferde çalışma yaptığı kaydedildi.

F.BAHÇE İSTİYOR

Anderson Talisca'nın transferi için Fenerbahçe de çalışmalar yürütüyor. Sarı lacivertli kulübün asbaşkanı Acun Ilıcalı, Talisca'yı istediklerini ve görüştüklerini aktardı.

BU SENE 8 GOLE İMZA ATTI

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında oynayan ve bu sezon 19 maça çıkan Talisca, 8 gol kaydetti. Bin 393 dakika sahada kalan Talisca son Al İttihad maçında ise kadroda yer almamıştı.

Anderson Talisca'nın Al Nassr ile sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek. Anderson Talisca, Al Nassr'da 104 resmi maça çıkarken 76 gol attı, 10 asist yaptı.

AVRUPA'YI DÜŞÜNÜYOR

Kariyerinde son 6 senede Çin ve Suudi Arabistan'da forma giyen Anderson Talisca yeniden Avrupa'ya geri dönmek istiyor. Son olarak Avrupa'da Beşiktaş'ta oynayan Brezilyalı futbolcu önemli başarılar elde etmişti.