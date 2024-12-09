Mustafa Çulcu'dan flaş hakem eleştirisi: "Resmen değişerek dövdüler!"

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup ederek takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı.

Mücadelenin hakemi Turgut Doman'ın verdiği kararlar maçın ardından birçok tartışmaya sebebiyet verdi.

Usta yorumcu Mustafa Çulcu, Sabah gazetesindeki yazısında Doman'ın performansı hakkında flaş yorumlarda bulundu. İşte Çulcu'nun o sözleri:

"RESMEN DEĞİŞEREK DÖVDÜLER"

"Hakem Turgut Doman'ın ilk dakikada Rodrigues'e gösterdiği sarı kart doğru. Metehan'a bariz gol şansından VAR müdahales i ile gelen ihraçta yayında verilen görüntüler rezalet. Manaj havadan gelen topu önüne indirirken kol teması var mı yok mu onu göremiyoruz, OFR'ye giden hakeme sunulan görüntüler hızlı çekim, ne olduğu net görünmüyor, tereddütlerimiz ve rahatsızlıklarımız var. Emin olduğumuz konu Metehan topu ceza alanının dışında kesiyor. Kesmese top Manaj'ın kontrolünde ve 'Bariz Gol Şansı' var. Torreira'yı ve Mertens'i Sivaslı oyuncular, değişerek faullerle resmen dövdüler."

"BUNA HAKEMLİK Mİ DİYECEĞİZ?

Çulcu: "Kalecinin Osimhen'e yaptığı net penaltı. Hakemin VAR'a yaslanmadan penaltıyı vermesi artısıydı. Sarısı olan Koita 2. sarıdan ihraç olmalıydı. 78'de Sallai'yi Balde'nin itmesi, sonra tokat atması kırmızı olmalıydı, hakem ikisine de sarı göstererek idare etti. VAR uyudu, 4. hakem uyudu. Arada eylem farkı var. Buna biz şimdi hakemlik mi diyeceğiz? Bunun adı olsa olsa rezalet olur. Agresif ve tepkili Manaj son dakika sarı gördü, sonrasında daha ağırını yaptı VAR müdahalesi geldi, OFR'de izleyen hakem, acımasız gaddarlık içeren Manaj'ı bu hareketinden dolayı ihraç etmesi gerekirken skandal bir kararla oyunda tuttu! Rezalet…"