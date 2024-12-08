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Haberler Galatasaray SİVASSPOR - GALATASARAY CANLI MAÇ İZLE ŞİFRESİZ | Sivasspor - Galatasaray maçı yayın bilgileri!

SİVASSPOR - GALATASARAY CANLI MAÇ İZLE ŞİFRESİZ | Sivasspor - Galatasaray maçı yayın bilgileri!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Önceki hafta evinde Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan ve Fenerbahçe ile puan farkı 3'e düşen sarı-kırmızılılar, Sivasspor karşısında hata yapmak istemiyor. Bülent Uygun yönetiminde maça hazırlanan ev sahibi ekip ise zorlu rakibi karşısında taraftarlarına puan veya puanlar hediye etmek istiyor. Peki, Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 14:51 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 15:03
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SİVASSPOR - GALATASARAY CANLI MAÇ İZLE ŞİFRESİZ | Sivasspor - Galatasaray maçı yayın bilgileri!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Önceki hafta evinde Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan ve Fenerbahçe ile puan farkı 3'e düşen sarı-kırmızılılar, Sivasspor karşısında hata yapmak istemiyor. Bülent Uygun yönetiminde maça hazırlanan ev sahibi ekip ise zorlu rakibi karşısında taraftarlarına puan veya puanlar hediye etmek istiyor. Peki, Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ

Sivasspor: Nikolic, Uğur, Sundberg, Radakovic, Murat, Emirhan, Charisis, Poungouras, Garry, Koita, Manaj

Galatasaray: Muslera, Barış, Davinson, Metehan, Berkan, Torreira, Sara, Sallai, Yunus, Mertens, Osimhen

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Galatasaray maçı 8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Sivasspor-Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

DEPLASMANDA KAZANMA SERİSİ 14 MAÇ

Galatasaray, Süper Lig'de dış sahadaki son 14 maçını kazandı.

Deplasmandaki son puan kaybını geçen sezonun 16. haftasında Sivasspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 9 dış saha maçını kazandı. Galatasaray, bu sezon da rakip sahadaki 5 maçı galibiyetle tamamlayarak toplamda 14 maçlık seri yakaladı.

Süper Lig tarihinin dış sahada en uzun kazanma serisini elinde bulunduran Okan Buruk'un öğrencileri, Sivas deplasmanından da 3 puanla dönerek seriyi uzatmayı hedefliyor.

SON 16 RESMİ MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 16 maçta mağlup olmadı.

İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 16 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

SON 2 MAÇINI KAZANAMADI

Galatasaray, çıktığı son 2 resmi maçından galibiyet çıkaramadı.

Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup ünvanıyla yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, son 2 resmi karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 1-1, Süper Lig'in 14. haftasında ise sahasında ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kalmıştı.

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