  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Bülent Uygun: Manaj kırmızı görmeliydi!

Bülent Uygun: Manaj kırmızı görmeliydi!

Sivasspor teknik direktörü Bülent Uygun, Süper Lig'in 15. haftasında, sahalarında Galatasaray'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 21:09
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bülent Uygun: Manaj kırmızı görmeliydi!

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, evinde Galatasaray'a 3-2 yenildikleri 15. hafta mücadelesinin ardından bulundu.

Mücadele hakkında konuşan Uygun, "İstediğimiz planladığımız şekilde bir oyun anlayışı vardı, önlemler, oyun mantalitesi. Her şeyin güzel gittiği bir ortamda bireysel hatalar futbolun içinde var. Futbolcu kardeşlerim hata yapabiliyor, hata yapınca da pahalıya patlıyor. Basit iki hata bizi 2-1 geri düşürdü. Direkten dönenler, girdiğimiz pozisyonlar, oynadığımız futbol mutluluk verici. İlk defa 15 bin taraftarımız geldi ama maalesef kaybettik, Galatasaray'ı tebrik ediyoruz." dedi.

Karşılaşmanın hakemini değerlendiren teknik adam "Sertlik dozajından ziyade sahada tüm takdir haklarını rakibe verdi. Her yere düştüklerinde faul verdi, bize vermedi. Vermesi gereken faulleri vermedi. Son dakikada Manaj'ın yaptığı kırmızı kart, TV'den bir daha izleyeceğim. Onlar vakit geçirmek için yerde yattılar. Böyle olunca sert gibi göründü ama sert bir oyun değildi. Yapacak bir şey yok. Önümüze bakacağız." ifadelerini kullandı.

"TEHLİKE ÇOK BÜYÜK"

"Esas problem şurada; orayı görmek lazım. VAR'daki kırmızı kart için çağırırken sahadaki 'öyle değil' diyor. Biri penaltı olmazken öbürü penaltı veriyor. Bu alemdeki en delikanlı iki adam TFF'de. Tüm başkanlar kaliteli, klas. Bir sistem, kaos yaratmaya çalışıyor. Olayı bu konjonktüre çekiyor. Burada o tehlike çok büyük. Arkada oyunlar çevirenler, kendilerinin sona yaklaştıklarını görüyor. TFF, adaletinden, doğru şeyler yapmaktan, milli takımla ilgili projeler yapmaktan yana devam ediyor. Ben uzun süredir futboldayım, niyeti hissederim. Arkadaki adamlar ortaya çıkmaya doğru gidiyor, böyle kaos yaratarak olayı başka boyutlara çekiyorlar. Buna önlem alması gerekenler önlem alacak."

Manaj'dan Barış Alper açıklaması! Devamını Oku BUNU DA OKU
G.Saray'dan Sivas'ta kırmızı tepkisi! Devamını Oku BUNU DA OKU

TFF'den Barış Alper Yılmaz açıklaması
TFF'den Turgut Doman kararı!
DİĞER
MasterChef’in ünlü şeflerinden Somer Sivrioğlu'na 5.5 yıl hapis cezası!
Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'teki gençlik buluşmasında önemli açıklamalar
Hacıosmanoğlu'ndan flaş hakem açıklaması!
F.Bahçe'de derbi sonrası radikal karar! Tam 8 futbolcunun bileti kesildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Al Shabab'tan H.Umut Meler şikayeti Al Shabab'tan H.Umut Meler şikayeti 21:46
Chelsea'den muhteşem geri dönüş! Chelsea'den muhteşem geri dönüş! 21:35
Pendik evinde Sakarya'yı yendi! Pendik evinde Sakarya'yı yendi! 21:15
Bülent Uygun: Manaj kırmızı görmeliydi! Bülent Uygun: Manaj kırmızı görmeliydi! 21:09
F.Bahçe Beko deplasmanda kazandı! F.Bahçe Beko deplasmanda kazandı! 21:05
Başakşehir rahat kazandı! Başakşehir rahat kazandı! 20:50
Daha Eski
TFF'den Turgut Doman kararı! TFF'den Turgut Doman kararı! 20:43
İşte Barış Alper Yılmaz'ın son hali! Maç çıkışı... İşte Barış Alper Yılmaz'ın son hali! Maç çıkışı... 20:43
Manaj'dan Barış Alper açıklaması! Manaj'dan Barış Alper açıklaması! 19:58
Leicester beraberliği uzatmalarda kurtardı! Leicester beraberliği uzatmalarda kurtardı! 19:48
TFF'den Barış Alper Yılmaz açıklaması TFF'den Barış Alper Yılmaz açıklaması 19:36
Hacıosmanoğlu'ndan flaş hakem açıklaması! Hacıosmanoğlu'ndan flaş hakem açıklaması! 19:25