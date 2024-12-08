Bülent Uygun: Manaj kırmızı görmeliydi!

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, evinde Galatasaray'a 3-2 yenildikleri 15. hafta mücadelesinin ardından bulundu.

Mücadele hakkında konuşan Uygun, "İstediğimiz planladığımız şekilde bir oyun anlayışı vardı, önlemler, oyun mantalitesi. Her şeyin güzel gittiği bir ortamda bireysel hatalar futbolun içinde var. Futbolcu kardeşlerim hata yapabiliyor, hata yapınca da pahalıya patlıyor. Basit iki hata bizi 2-1 geri düşürdü. Direkten dönenler, girdiğimiz pozisyonlar, oynadığımız futbol mutluluk verici. İlk defa 15 bin taraftarımız geldi ama maalesef kaybettik, Galatasaray'ı tebrik ediyoruz." dedi.

Karşılaşmanın hakemini değerlendiren teknik adam "Sertlik dozajından ziyade sahada tüm takdir haklarını rakibe verdi. Her yere düştüklerinde faul verdi, bize vermedi. Vermesi gereken faulleri vermedi. Son dakikada Manaj'ın yaptığı kırmızı kart, TV'den bir daha izleyeceğim. Onlar vakit geçirmek için yerde yattılar. Böyle olunca sert gibi göründü ama sert bir oyun değildi. Yapacak bir şey yok. Önümüze bakacağız." ifadelerini kullandı.

"TEHLİKE ÇOK BÜYÜK"

"Esas problem şurada; orayı görmek lazım. VAR'daki kırmızı kart için çağırırken sahadaki 'öyle değil' diyor. Biri penaltı olmazken öbürü penaltı veriyor. Bu alemdeki en delikanlı iki adam TFF'de. Tüm başkanlar kaliteli, klas. Bir sistem, kaos yaratmaya çalışıyor. Olayı bu konjonktüre çekiyor. Burada o tehlike çok büyük. Arkada oyunlar çevirenler, kendilerinin sona yaklaştıklarını görüyor. TFF, adaletinden, doğru şeyler yapmaktan, milli takımla ilgili projeler yapmaktan yana devam ediyor. Ben uzun süredir futboldayım, niyeti hissederim. Arkadaki adamlar ortaya çıkmaya doğru gidiyor, böyle kaos yaratarak olayı başka boyutlara çekiyorlar. Buna önlem alması gerekenler önlem alacak."