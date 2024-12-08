Galatasaray'dan Sivas'ta kırmızı kart tepkisi! İşte o müdahale

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Sivasspor'un konuğu oldu.

15. dakikada Metehan Baltacı'nın kırmızı kart görmesi sonrası maçın geri kalan bölümünde bir kişi eksik oynayan sarı kırmızılı ekip, Yunus, Osimhen ve Barış Alper ile rakip fileleri sarstı. Sivas'ın golleri ise Gary Rodrigues ve Boke'den geldi.

Maçın 90+6. dakikasında Sivasspor'dan Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahale sonrası Galatasaraylı futbolcular kırmızı kart bekledi.

VAR'da pozisyonu izleyen haken Turgut Doman, Manaj'a kart göstermedi.

İşte o müdahale...

SAHAYI SEDYEYLE TERK ETTİ

Pozisyonda sakatlanan Barış Alper Yılmaz, yerde kalınca sağlık ekipleri sahaya davet edildi. Başarılı oyuncu oyuna devam edemedi ve sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.

Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır...