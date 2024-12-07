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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Osimhen şoku! Bariyerler üzerine devrildi...

Galatasaray'da Osimhen şoku! Bariyerler üzerine devrildi...

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray'ı bir grup taraftar karşıladı. Sarı-kırmızılı takım bu esnada flaş bir tehlike atlattı. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 20:44 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 21:07
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Galatasaray'da Osimhen şoku! Bariyerler üzerine devrildi...

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen Galatasaray'ı bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, çiçek verdikleri teknik direktör Okan Buruk ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Bazı taraftarlar meşale yakarak takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.

Sarı kırmızılı takımın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'e sevgi gösterisinde bulunmak isteyen taraftarların hamle yapması sonucu koruma bariyerleri Osimhen'in üzerine doğru devrildi.

Son anda polisler bariyerin Osimhen'in ayağına düşmesini engelledi. Galatasaray takımı, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

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