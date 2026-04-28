Süper Loto sonuçları 28 Nisan 2026 | Kazanan numaralar belli oldu

Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi tamamlandı! Sisal Şans tarafından düzenlenen ve haftanın en büyük ikramiyelerinden birini veren Süper Loto, 28 Nisan 2026 Salı akşamı gerçekleştirilen çekilişle kazandıran numaralarını belirledi. 28 Nisan Salı akşamı Noter huzurunda yapılan çekilişle beraber 1 ile 60 arasından belirlenen 6 şanslı numara belli oldu. Büyük ikramiye devretti mi yoksa kazanan talihli çıktı mı? Milli Piyango Online üzerinden ilan edilen sonuçlar haberimizde. İşte Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama detayları...

MPİ çekiliş sonuçları için tıklayınız...

Süper Loto kazandıran numaralar için TIKLA

28 NİSAN 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın şanslı numaraları çekilişin ardından şu şekilde sıralandı:

2-14-22-34-48-59

26 NİSAN 2026 SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR

Milli Piyango TV YouTube kanalı ve millipiyangoonline.com üzerinden canlı yayınlanan çekilişte belirlenen şanslı sayılar şunlar oldu:

6-36-38-44-49-53

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ GÜNLERİ VE SAATİ

Süper Loto, haftada üç gün olmak üzere Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilmektedir. 28 Nisan Salı çekilişi saat 21.30 itibarıyla canlı yayında gerçekleştirilmiştir.

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Biletlerinizi kontrol etmek ve hangi kategoride ne kadar ikramiye kazandığınızı öğrenmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

millipiyangoonline.com adresine giriş yapın. "Sonuçlar" sekmesinden Süper Loto'yu seçin. 26.04.2026 tarihli çekilişi bularak numara kontrolü yapın veya bilet numaranızı yazarak sorgulayın.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.