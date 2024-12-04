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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın soluna dünya yıldızı!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın soluna dünya yıldızı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in ardından bir başka transfer bombası daha patlatarak taraftarlarını coşturmak istiyor. İşte gündemdeki o yıldız...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın soluna dünya yıldızı!

Sarı-kırmızılılarda transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın soluna dünya yıldızı!

Galatasaray yine tüm dünyada ses getirecek bir transfer operasyonu için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın soluna dünya yıldızı!

Sarı-kırmızılılar, Tottenham'ın 32 yaşındaki Güney Koreli hücum oyuncusu Heung-min Son'un peşinde.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın soluna dünya yıldızı!

Yaz döneminde Kerem Aktürkoğlu, Tete ve Zaha gibi kanat oyuncularıyla yolları ayıran, devre arasında da Ziyech'i göndermeyi planlayan Cimbom, sol kanatı yine bir dünya starıyla doldurmaya kararlı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın soluna dünya yıldızı!

Önümüzdeki yaz sözleşmesi bitecek olan Son'u gündemine alan Aslan, önce ocak ayı için uygun bir bonservis bedeli teklif edecek; olmazsa sezon sonunda bedavaya kadrosuna katmaya çalışacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın soluna dünya yıldızı!

Sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon maddesi bulunan 32 yaşındaki yıldız, önümüzdeki günlerde Tottenham'la masaya oturacak.

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