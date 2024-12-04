TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın soluna dünya yıldızı!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in ardından bir başka transfer bombası daha patlatarak taraftarlarını coşturmak istiyor. İşte gündemdeki o yıldız...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Yaz döneminde Kerem Aktürkoğlu, Tete ve Zaha gibi kanat oyuncularıyla yolları ayıran, devre arasında da Ziyech'i göndermeyi planlayan Cimbom, sol kanatı yine bir dünya starıyla doldurmaya kararlı.
Önümüzdeki yaz sözleşmesi bitecek olan Son'u gündemine alan Aslan, önce ocak ayı için uygun bir bonservis bedeli teklif edecek; olmazsa sezon sonunda bedavaya kadrosuna katmaya çalışacak.
Sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon maddesi bulunan 32 yaşındaki yıldız, önümüzdeki günlerde Tottenham'la masaya oturacak.
En son eylülde kontrat yenileme konusu gündeme gelmiş, tecrübeli yıldız imza atmamıştı.
DİĞER