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Haberler Galatasaray Herkesin gönlü Osimhen’de

Herkesin gönlü Osimhen’de

Sarı-kırmızılıların Napoli’den kiraladığı Victor Osimhen için İngiliz kulüpleri başta olmak üzere Avrupa’da herkes sıraya girdi, ocak ayı öncesi teklifler gündeme geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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Herkesin gönlü Osimhen’de

Napolı'den sezon başında kiralanan Victor Osimhen, Avrupa'da dev kulüplerin radarında duruyor. Sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalmak istediğini her fırsatta dile getiren Osimhen için özellikle İngiltere Premier Lig kulüpleri takipte duruyor. Başta Manchester United olmak üzere birçok ekip; Napoli ile görüşmelere başladı. Ocak ayı transfer döneminde resmi tekliflerin yapılması bekleniyor. Manchester United'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim'in Osimhen'i kadrosunda görmeyi çok istediği vurgulandı. ManU'nun da Napoli'ye 40 milyon Euro artı bir oyuncu önerisini resmen masaya yatırdığı bildirildi. Napoli'nin ise 75 milyon Euro'dan aşağı hiçbir teklifi kabul etmediği kaydedildi. Nijeryalı futbolcunun kesin olarak Aslan'da devam edeceği dile getirildi.

HER MAÇ SKOR KATKISI

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 12 resmi maça çıkan Victor Osimhen, 9 gol, 5 asistle müthiş bir grafik yakaladı. 14 gole direkt etki eden Nijeryalı forvet, her maç katkı yaptı. Süper Lig'de 8 maçta 6 gol, 3 asistlik performans gösteren Osimhen; Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta 3 gol, 2 asistle ciddi bir katkı sundu. 25 yaşındaki golcü, Galatasaray'da sadece RFS ve Gaziantep maçlarını kaçırdı.

CİMBOM'DA ÇOK MUTLU

Vıctor Osimhen, kısa sürede Galatasaray'a uyum sağlarken taraftarlar ve takım arkadaşlarıyla da çok iyi bir iletişim yakaladı. İstanbul'da ve Galatasaray'da çok mutlu olan Osimhen'in sezon sonuna kadar kesin olarak kalmak istediği vurgulandı. Nijeryalı yıldızın Napoli'den sonra sarı-kırmızılı takımda da şampiyon olmayı hedeflediği ve sezon sonunda tekliflere bakacağı bildirildi.

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