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Haberler Galatasaray Galatasaray HDI Sigorta 1-3 Ziraat Bankkart (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray HDI Sigorta 1-3 Ziraat Bankkart (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi. İşte mücadeleden detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 22:39
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Galatasaray HDI Sigorta 1-3 Ziraat Bankkart (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

Galatasaray HDI Sigorta: 1 - Ziraat Bankkart: 3

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Gregor Novak (Slovenya), Antonella Verrascina (İtalya)

Galatasaray HDI Sigorta: Doğukan Ulu, Patry, Kovar, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Atanasov (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Muzaffer Yönet, Aykut Acar, Cardoso, Oğuzhan Karasu)

Ziraat Bankkart: Anderson, Emre Savaş, Ter Maat, Clevenot, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar)

Setler: 25-22, 16-25, 21-25, 13-25

Süre: 109 dakika (31, 27, 27, 24)

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