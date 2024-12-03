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Haberler Galatasaray İbrahim Hatipoğlu'ndan şampiyonluk açıklaması! "Sezon sonunda..."

İbrahim Hatipoğlu'ndan şampiyonluk açıklaması! "Sezon sonunda..."

Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen özel futbol maçına katıldığı organizasyonun ardından önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 15:07
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İbrahim Hatipoğlu'ndan şampiyonluk açıklaması! "Sezon sonunda..."

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, "Lig uzun bir maraton. Sakatlıklar da olacak cezalar da olacak. Biz yolumuzda emin adımlarla gidiyoruz. Başarılı bir takımımız var. Bu başarıyı sonuna kadar götürüp mayısların bir kez daha bizim olduğunu hatırlatıp bu sezon sonunda 25'inci şampiyonluğumuzu kazanmak istiyoruz" dedi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen özel futbol maçına katıldı. Hatipoğlu, organizasyonun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Engelliler gününün önemini vurgulayan Hatipoğlu, "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler günü. Tüm engelli kardeşlerimizi bugün bir kez daha hayatın içinde var olduklarını vurgulayarak bu etkinlikle farkındalığın arttırılması çalışılıyor. Anadolu Adliyesi Baş Savcılığını ve Pendik Belediyesinin çok önemli töreniyle bir araya geldik. Buradaki amaç hayatın içinde hem engelli kardeşlerimizin varlığını vurgulamak ve hem de spor olanaklarını arttırmak. Bu amaçla gerçekleştirilen bu etkinlikte bir kez daha ülkemizdeki 5 milyon engelli kardeşimizin hayatın içerisinde engelsiz bir şekilde yaşaması için elimizden geleni yapmamız gerektiği vurgulandı. Biz bildiğiniz gibi 'Engelsiz Aslanlarımızla' uzun yıllardır bu branşta faaliyet gösterip dünya şampiyonlukları elde etmiş bir kulübüz. Bunun yanında paralimpik akademiyi hayata geçirerek engelsiz sporcuların spor olanaklarını ve yeteneklerini dünya çapında sergileyebilmeleri için Galatasaray Spor Kulübü olarak elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

İbrahim Hatipoğlu, basın mensuplarının transfer konusunda gelen sorularını ise günün önemini vurgulayarak yanıtsız bıraktı.

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