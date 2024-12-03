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Haberler Galatasaray Arda Turan'dan Okan Buruk için yeni açıklama! "Galatasaray'da kalıyorsa..."

Arda Turan'dan Okan Buruk için yeni açıklama! "Galatasaray'da kalıyorsa..."

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan'ın Okan Buruk ile ilgili söylediği sözler gündem olmuştu. Turan, Suudi Arabistan'da düzenlenen Dünya Futbol Zirvesi'nde Buruk ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 11:47
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Arda Turan'dan Okan Buruk için yeni açıklama! "Galatasaray'da kalıyorsa..."

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile Eyüpspor, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Arda Turan'dan Okan Buruk için yeni açıklama! "Galatasaray'da kalıyorsa..."

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, mücadele sonrası yaptığı açıklamada Eyüpsporlu oyuncuların sürekli yere yattığından şikayet etmişti.

Arda Turan'dan Okan Buruk için yeni açıklama! "Galatasaray'da kalıyorsa..."

Arda Turan ise Okan Buruk'a yanıt vererek "Okan Buruk ile gurur duyuyoruz. Galatasaray camiasının en büyük hocalarından biri kendisi. Biz de oralardan çıkmış biri olarak iyi niyet göstermeye çalışıyoruz. 6 dakika da uzatma vardı. Galatasaraylıyım ama oyuncularımın da başını eğdirmem." şeklinde konuşmuştu.

Arda Turan'dan Okan Buruk için yeni açıklama! "Galatasaray'da kalıyorsa..."

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Futbol Zirvesi'nde konuşan Turan, son 2 sezonda Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan ve bu sezon da takımını zirvede tutan eski takım arkadaşı Okan Buruk'a övgülerde bulundu.

Arda Turan'dan Okan Buruk için yeni açıklama! "Galatasaray'da kalıyorsa..."

"OKAN ABİ KALIYORSA 10-20 SENE KALSIN"

Sarı-kırmızılı hayalleri hakkında açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın eski futbolcusu Turan, "Galatasaray'ın muhteşem bir hocası var. Galatasaray tarihine altın harflerle ismini yazdırmış rekorlar kırmış bir Galatasaraylı ve onun uzun süreler görevini sürdürmesini çok isterim. Kalıyorsa Okan abi 10-20 sene orada kalsın, Avrupa'da kupa kazansın. Biz sonuna kadar bunu gönülden destekleriz." değerlendirmesinde bulundu.

Arda Turan'dan Okan Buruk için yeni açıklama! "Galatasaray'da kalıyorsa..."

Ligin 14. haftasında 2-2 berabere kaldıkları Galatasaray maçına değinen Turan, takımda birçok eksik futbolcu olmasına rağmen beraberlikle sahadan ayrıldıklarını belirterek, "Kendimize ait bir savunma sistemimiz var. Hangi oyuncum oynarsa oynasın bu savunma sistemimizden kopacağımızı düşünmüyorum." dedi.

Arda Turan'dan Okan Buruk için yeni açıklama! "Galatasaray'da kalıyorsa..."

Maçın gidip geldiği anlar olduğunu hatırlatan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kaybedebilirdik de kazanacağımız fırsatlar da elimize geldi. Eyüpspor olarak insanlara güzel ve heyecanlı maçlar seyrettirmek istiyoruz. Gençlerin, kadınların, insanların oyunu seveceği bir hale getirmek istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Eyüpspor olarak geriye değil, öne doğru adım atan bir takım vardı. Bu da bizim oradan puan almamızı sağladı. Bizim için çok kıymetli bir puan. Ama, bizim hedefimizde gurur ve mutluluk yaşatan özel ve önemli bir maç. Ama hemen önümüze ve işimize bakmalıyız."

Arda Turan'dan Okan Buruk için yeni açıklama! "Galatasaray'da kalıyorsa..."

Futboldaki yeni teknolojileri ve gelişimleri yakından takip ettiğini ve uluslararası futbol zirvelerine katıldığını belirten Turan, "Global çapta bir futbolcuydum ve teknik direktörlüğümü de global boyutta devam ettirmek istiyorum. Ülkemizde kulüplerin bu tür seminerleri takip etmesi çok önemli. Dünya futbolunun gelişimi bu zirvelerde belli oluyor." dedi.

Arda Turan'dan Okan Buruk için yeni açıklama! "Galatasaray'da kalıyorsa..."

"Birçok LaLiga, Suudi Arabistan Ligi ve diğer liglerdeki takımlarının yetkilileri buradaydı." diyen Turan, "Futbol ile ilgili fikirler, gelişimler, analizler, datalar, ekipmanlar bu fuarda sergileniyor. Muhteşem bir organizasyon. Bunları yakından takip etmek lazım. Çünkü oyun çok gelişiyor. Bizim de buralarda olmamız çok önemli. Hatta gelecekte daha kalabalık ekiplerle buralara katılmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Arda Turan'dan Okan Buruk için yeni açıklama! "Galatasaray'da kalıyorsa..."

Futboldaki gelişmeleri takip etmenin önemine değinen Turan, "Gelişmeleri takip etmek lazım. Gelişmelerin peşinden koşmak lazım ama hangi gelişmeyi kendi sistemine uygulayacağın çok önemli." ifadelerini kullandı.

Arda Turan'dan Okan Buruk için yeni açıklama! "Galatasaray'da kalıyorsa..."

Gelecekteki hayalleri hakkında ise Turan, "İleride bir gün ligde şampiyonluklar, Avrupa'da şampiyonlar ligi kupasını, milli takımda Avrupa'da kupa kazanmak istiyorum. Bunu çekinmeden söylüyorum. Bu hayal için sonuna kadar çalışacağım. Daha 37 yaşındayım. Allah izin verirse önümde teknik direktörlükte 20-25 senelik bir zaman var. Bu sürede en iyisini yapmaya çalışacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Arda Turan'dan Okan Buruk için yeni açıklama! "Galatasaray'da kalıyorsa..."

"ANTRENMANDA TEKRAR ÇOK ÖNEMLİ"

Futbolcunun gelişiminde tekrar etmenin önemine vurgu yapan Turan, şunları söyledi:

"Tekrardan oyuncunun sıkılmaması lazım. Çünkü başarıya götürecek şey tekrar etmektir. Antrenman metodunda tekrarın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Futbolda hem savunmada hem de hücumda otomatizmin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hangi gelişim sağlanırsa sağlansın hangi antrenman metodu gelirse gelsin tekrarın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tekrar antrenman metodu iyi bir antrenman metodudur. Sayıları, oyuncudan alacağınız fiziki değerleri belirler. Birçok avantajının olduğunu düşünüyorum."

Arda Turan'dan Okan Buruk için yeni açıklama! "Galatasaray'da kalıyorsa..."

"SUUDİ FUTBOLU ÇOK İLERLEDİ"

Dünya Futbol Zirvesi için geldiği Suudi Arabistan'daki futbol yatırımları hakkında konuşan Turan, şunları ifade etti:

"Suudi futbolunun gelişimi muhteşem seviyede. Statlar muhteşem, ülkeye gelen oyuncular, teknik direktörler muhteşem. Bence Suudi futbolu çok ilerliyor ve yakın zamanda dünya futboluna yön verebilecek seviyede. Bu gelişimle rekabet ederken de örnek almak lazım. Rekabet ederken de örnek alınabilir. Bunun Suudi futbolu için de geçerli olduğunu düşünüyorum. "

Arda Turan'dan Okan Buruk için yeni açıklama! "Galatasaray'da kalıyorsa..."

Suudi Arabistan kulüplerinin yüksek bonservisli üst düzey yabancı futbolcu transferleri hakkında ise Turan, "Maddi olarak bazı dengeleri sağlayamayabiliriz. Ama statlar, tesisleşme ve süreklilik konusunda Suudi futbolundaki gelişmelerdeki birçok şeyi örnek alabiliriz diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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