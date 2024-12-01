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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Lucas Torreira: "TFF adil olmalı!"

Galatasaray'da Lucas Torreira: "TFF adil olmalı!"

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. 2-2 beraberlik ile sonuçlanan maçın ardından Lucas Torreira açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 22:12 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 22:17
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Galatasaray'da Lucas Torreira: "TFF adil olmalı!"

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. 2-2 beraberlik ile sonuçlanan maçın ardından Lucas Torreira açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMA

Lucas Torreira: "Futbol bu tabii, olabilir, bu da sonuçlardan bir tanesi. Maalesef... Bizim normalde yarın oynamamız gerekiyordu. Daha dinlenmeye bile zamanımız olmadı. Bence TFF'nin Avrupa'da oynayan bütün takımlara karşı adil olmalı. Sadece bize karşı yapılmış bir şey bu. Ancak bu bahane değil. Geliştirmemiz gereken şeyler var. Yediğimiz goller üzerinden çalışmamız lazım. Sonra Sivasspor maçına bakacağız."

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