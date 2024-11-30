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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray o isimle yollarını ayırıyor! İşte yeni takımı

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray o isimle yollarını ayırıyor! İşte yeni takımı

Galatasaray'da ara transferde takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak konusu. Sarı-kırmızılı ekipte son olarak o futbolcuyla ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte o isim ve detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 09:49
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray o isimle yollarını ayırıyor! İşte yeni takımı

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanına konuk oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray o isimle yollarını ayırıyor! İşte yeni takımı

Maçın henüz 2. dakikasında geri düşen sarı-kırmızılılar, 43. dakikada Victor Osimhen'in golüyle eşitliği sağladı ve karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray o isimle yollarını ayırıyor! İşte yeni takımı

Bu sonuçla birlikte Avrupa'da puanını 11'e yükselten Cimbom, 4. sırada yer aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray o isimle yollarını ayırıyor! İşte yeni takımı

Öte yandan Galatasaray'da iç transferde hareketli günler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray o isimle yollarını ayırıyor! İşte yeni takımı

Son olarak Cimbom'da o isimle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray o isimle yollarını ayırıyor! İşte yeni takımı

NELSSON'LA YOLLAR AYRILIYOR!

Galatasaray, bu sezon Nelsson'un ilk 11'de oynadığı maçlarda kayıplar yaşamasının ardından Danimarkalı oyuncuyu devre arasında satma kararı aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray o isimle yollarını ayırıyor! İşte yeni takımı

Kopenhag'dan 7 milyon euroya transfer edilen Danimarkalı oyuncu için ise 20 milyon euro bonservis bedeli beklentisi var.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray o isimle yollarını ayırıyor! İşte yeni takımı

LA LIGA'DAN TALİP VAR

Yönetim gelen tekliflere kolaylık sağlayacak. Piyasa değeri 16 milyon euro olan Nelsson'u Real Betis'in de istediği belirtildi.

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