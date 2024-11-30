TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray o isimle yollarını ayırıyor! İşte yeni takımı
Galatasaray'da ara transferde takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak konusu. Sarı-kırmızılı ekipte son olarak o futbolcuyla ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte o isim ve detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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Öte yandan Galatasaray'da iç transferde hareketli günler yaşanıyor.
Son olarak Cimbom'da o isimle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
NELSSON'LA YOLLAR AYRILIYOR!
Galatasaray, bu sezon Nelsson'un ilk 11'de oynadığı maçlarda kayıplar yaşamasının ardından Danimarkalı oyuncuyu devre arasında satma kararı aldı.
Kopenhag'dan 7 milyon euroya transfer edilen Danimarkalı oyuncu için ise 20 milyon euro bonservis bedeli beklentisi var.
LA LIGA'DAN TALİP VAR
Yönetim gelen tekliflere kolaylık sağlayacak. Piyasa değeri 16 milyon euro olan Nelsson'u Real Betis'in de istediği belirtildi.
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