TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yeni savunmacısı Güney Amerika'dan! Torreira'nın vatandaşı geliyor
Galatasaray için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Şili basınında yer alan habere göre, sarı-kırmızılı ekip Şili Ligi'nde forma giyen o savunmacı için hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 14:03 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 16:59
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Özellikle Victor Nelsson'un ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.
Danimarkalı oyuncunun olası ayrılığı için hazırlıksız yakalanmak istemeyen Galatasaray'da alternatif ismi buldu.
GALATASARAY URUGAYLI STOPERİ GÖZÜNE KESTİRDİ
Centralnoticia.cl'de yer alan ve Aspor.com.tr editörlerinden Bedirhan Altundağ'ın derlediği habere göre; Galatasaray, Colo Colo'da forma giyen Alan Saldivia'yı kadrosuna katmak istiyor.
Haberin ayrıntılarında, Saldivia'nın takımda kalmasının pek mümkün olmadığı çünkü transfer pazarının gözde isimlerinden biri olduğu kaydedildi.
GEÇTİĞİMİZ SEZON RAKAMLARI
Alan Saldivia, geçtiğimiz sezon Colo Colo formasını tüm kulvarlarda 36 resmi maçta sırtına geçirdi.
22 yaşındaki savunmacı, bu maçlarda toplam 3098 dakika sahada kaldı.
1.80 boyundaki Saldivia bu sürelerde 1 asist yaparak takımına skor katkısı vermeyi başardı.
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