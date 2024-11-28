  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yeni savunmacısı Güney Amerika'dan! Torreira'nın vatandaşı geliyor

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yeni savunmacısı Güney Amerika'dan! Torreira'nın vatandaşı geliyor

Galatasaray için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Şili basınında yer alan habere göre, sarı-kırmızılı ekip Şili Ligi'nde forma giyen o savunmacı için hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 14:03 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 16:59
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yeni savunmacısı Güney Amerika'dan! Torreira'nın vatandaşı geliyor

Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden Galatasaray'da yüzler gülüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yeni savunmacısı Güney Amerika'dan! Torreira'nın vatandaşı geliyor

Sarı-kırmızılılar, üst üste 3'üncü şampiyonluk hedefiyle yoluna doludizgin devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yeni savunmacısı Güney Amerika'dan! Torreira'nın vatandaşı geliyor

Bir yandan da ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Cimbom'da gelecek isimler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak konusuydu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yeni savunmacısı Güney Amerika'dan! Torreira'nın vatandaşı geliyor

Özellikle Victor Nelsson'un ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yeni savunmacısı Güney Amerika'dan! Torreira'nın vatandaşı geliyor

Danimarkalı oyuncunun olası ayrılığı için hazırlıksız yakalanmak istemeyen Galatasaray'da alternatif ismi buldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yeni savunmacısı Güney Amerika'dan! Torreira'nın vatandaşı geliyor

GALATASARAY URUGAYLI STOPERİ GÖZÜNE KESTİRDİ

Centralnoticia.cl'de yer alan ve Aspor.com.tr editörlerinden Bedirhan Altundağ'ın derlediği habere göre; Galatasaray, Colo Colo'da forma giyen Alan Saldivia'yı kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yeni savunmacısı Güney Amerika'dan! Torreira'nın vatandaşı geliyor

Haberin ayrıntılarında, Saldivia'nın takımda kalmasının pek mümkün olmadığı çünkü transfer pazarının gözde isimlerinden biri olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yeni savunmacısı Güney Amerika'dan! Torreira'nın vatandaşı geliyor

GEÇTİĞİMİZ SEZON RAKAMLARI

Alan Saldivia, geçtiğimiz sezon Colo Colo formasını tüm kulvarlarda 36 resmi maçta sırtına geçirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yeni savunmacısı Güney Amerika'dan! Torreira'nın vatandaşı geliyor

22 yaşındaki savunmacı, bu maçlarda toplam 3098 dakika sahada kaldı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bodrum FK takımı yemekte bir araya geldi Bodrum FK takımı yemekte bir araya geldi 16:40
Galatarasay maçı hangi kanalda? Galatarasay maçı hangi kanalda? 16:30
Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı yayın bilgileri! Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı yayın bilgileri! 16:27
A Milli Takım'ın Macaristan'ı ağırlayacağı stadyum belli oldu! A Milli Takım'ın Macaristan'ı ağırlayacağı stadyum belli oldu! 16:12
Eski F.Bahçeliler Vardar rövanşını aldı! Eski F.Bahçeliler Vardar rövanşını aldı! 15:59
Devler Ligi'nde inanılmaz istatistik! Devler Ligi'nde inanılmaz istatistik! 15:47
Daha Eski
Galatasaray Arnautovic'ten vazgeçmiyor! Galatasaray Arnautovic'ten vazgeçmiyor! 15:34
Fırtına'nın Alanyaspor mesaisi devam ediyor Fırtına'nın Alanyaspor mesaisi devam ediyor 15:22
Slavia Prag - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri! Slavia Prag - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri! 14:47
Barcelona - Real Madrid maçı detayları! Barcelona - Real Madrid maçı detayları! 14:35
Sinop Şehir Stadı'nda ilk maç heyecanı! Sinop Şehir Stadı'nda ilk maç heyecanı! 14:32
Vakıfbank - Milano maçı detayları! Vakıfbank - Milano maçı detayları! 14:29