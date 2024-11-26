Galatasaray sağ bek sorununu İtalyan yıldızla çözecek!

İtalya Milli Takım formasını ise U17'den U21'e kadar giyindi. A Takım'la ilk maçına 11 Kasım 2020'de çıktı ve o tarihten bu yana 7 karşılaşmada görev aldı. Milan'la bir İtalya Ligi şampiyonluğu (2021-22) bir de İtalya Süper Kupası (2016-17) kaldırdı.