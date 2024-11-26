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Haberler Galatasaray Galatasaray sağ bek sorununu İtalyan yıldızla çözecek!

Galatasaray sağ bek sorununu İtalyan yıldızla çözecek!

Galatasaray, Kopenhag'dan renklerine kattığı Elias Jelert'ten istediği verimi alamayınca alternatif isim arayışlarına koyuldu. Sarı kırmızılı ekibin daha önce de teklif götürdüğü İtalyan oyuncu tekrar gündeme gelirken, G.Saray'ın 27 yaşındaki İtalyan sağ bek ve kulübü AC Milan ile masaya oturmaya hazırlandığı öğrenildi. (GALATASARAY HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 06:50
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Galatasaray sağ bek sorununu İtalyan yıldızla çözecek!

Galatasaray, sezon başında 9 milyon Euro bonservis ödeyerek Kopenhag'dan renklerine kattığı Elias Jelert'te tam anlamıyla hayal kırıklığı yaşadı.

Galatasaray sağ bek sorununu İtalyan yıldızla çözecek!

Danimarkalı futbolcu, 15 resmi maçta sadece 414 dakika süre aldı. Sağ bekte Kaan Ayhan'ın yedeği konumuna düşen 21 yaşındaki oyuncu, Jakobs'un sakatlığında sol beke de alternatif olamadı.

Galatasaray sağ bek sorununu İtalyan yıldızla çözecek!

Sarı kırmızılı kulüp, ocak ayında Jelert için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Yönetim, Jelert'in çare olamadığı bek rotasyonuna ara transfer döneminde takviye düşünüyor.

Galatasaray sağ bek sorununu İtalyan yıldızla çözecek!

Sabah'ın haberine göre, sezon başında teklif götürülen Milan'dan Davide Calabria yeniden gündeme geldi. İtalyan devinde istediği süreleri alamayan Calabria, sadece 6 maçta görev yaparken sahada 228 dakika kalabildi.

Galatasaray sağ bek sorununu İtalyan yıldızla çözecek!

27 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda bitecek sözleşmesini de uzatmadı. Galatasaray cephesi hem deneyimli İtalyan sağ bek hem de Milan'la masaya oturmaya hazırlanıyor.

Galatasaray sağ bek sorununu İtalyan yıldızla çözecek!

Davide Calabria, kariyeri boyunca sadece Milan forması giydi. Milan altyapısından 2013-14 sezonunda U19 takımına yükseldi. 2015-16!da da A Takıma çıktı.

Galatasaray sağ bek sorununu İtalyan yıldızla çözecek!

27 yaşındaki oyuncu futbol hayatında 314 resmi maça çıktı. 23 bin 389 dakikada 14 gol-22 asist üretti. Savunma yönü güçlü olan oyuncu, sağ bek dışında savunmanın solunda da görev yapabiliyor.

Galatasaray sağ bek sorununu İtalyan yıldızla çözecek!

İtalya Milli Takım formasını ise U17'den U21'e kadar giyindi. A Takım'la ilk maçına 11 Kasım 2020'de çıktı ve o tarihten bu yana 7 karşılaşmada görev aldı. Milan'la bir İtalya Ligi şampiyonluğu (2021-22) bir de İtalya Süper Kupası (2016-17) kaldırdı.

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