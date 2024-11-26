Galatasaray sağ bek sorununu İtalyan yıldızla çözecek!
Galatasaray, Kopenhag'dan renklerine kattığı Elias Jelert'ten istediği verimi alamayınca alternatif isim arayışlarına koyuldu. Sarı kırmızılı ekibin daha önce de teklif götürdüğü İtalyan oyuncu tekrar gündeme gelirken, G.Saray'ın 27 yaşındaki İtalyan sağ bek ve kulübü AC Milan ile masaya oturmaya hazırlandığı öğrenildi. (GALATASARAY HABERLERİ)
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Sabah'ın haberine göre, sezon başında teklif götürülen Milan'dan Davide Calabria yeniden gündeme geldi. İtalyan devinde istediği süreleri alamayan Calabria, sadece 6 maçta görev yaparken sahada 228 dakika kalabildi.
27 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda bitecek sözleşmesini de uzatmadı. Galatasaray cephesi hem deneyimli İtalyan sağ bek hem de Milan'la masaya oturmaya hazırlanıyor.
Davide Calabria, kariyeri boyunca sadece Milan forması giydi. Milan altyapısından 2013-14 sezonunda U19 takımına yükseldi. 2015-16!da da A Takıma çıktı.
27 yaşındaki oyuncu futbol hayatında 314 resmi maça çıktı. 23 bin 389 dakikada 14 gol-22 asist üretti. Savunma yönü güçlü olan oyuncu, sağ bek dışında savunmanın solunda da görev yapabiliyor.
İtalya Milli Takım formasını ise U17'den U21'e kadar giyindi. A Takım'la ilk maçına 11 Kasım 2020'de çıktı ve o tarihten bu yana 7 karşılaşmada görev aldı. Milan'la bir İtalya Ligi şampiyonluğu (2021-22) bir de İtalya Süper Kupası (2016-17) kaldırdı.
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