GALATASARAY HABERLERİ - Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!

Galatasaray ile sözleşmesi geçen sezonun sonunda biten ancak sarıkırmızılılarla yeni kontrat imzalayan Dries Mertens için eşi Kat Kerkhofs'tan açıklama geldi.

Kerkhofs, "Dries'in sözleşmesi geçen yaz bitti. Bana gelip 'Belçika'ya döneceğiz' dedi. Ben de 'Hayır, olmaz. Evimi yeni buldum. Ciro anaokuluna gidiyor. Burada yeni arkadaşlar edindim. Şimdiden ayrılmak mı? Galatasaray ile konuş ve kalabiliyorsan lütfen kal' dedim. İstanbul'da kalmak istiyorum" diye konuştu.