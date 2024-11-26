GALATASARAY HABERLERİ - Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
Galatasaray ile sözleşmesi geçen sezonun sonunda biten ancak sarı kırmızılılarla yeni kontrat imzalayan Dries Mertens için eşi Kat Kerkhofs'tan açıklama geldi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Galatasaray'a 2022 yazında imza atan Dries Mertens, sarı-kırmızılılarda çıktığı 103 maçta 23 gol atarken 30 da asist yaptı.
37 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa sevinci yaşadı. İşte Mertens'in rakamları: - Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 19 resmi maçın tamamında sahada olan iki oyuncudan biri (diğeri Barış Alper).
6 gol pası veren Sara'dan sonra 5 asistle Aslan'ın en pasör ikinci ismi. 4 gol 5 asistle Osimhen'den sonra en çok skor katkısı yapan oyuncu.
Süper Lig'de oynadığı 12 karşılaşmanın 6'sında tabelayı değiştirdi. Derbide F.Bahçe'ye attığı golle gerçek Galatasaraylı oldu.
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