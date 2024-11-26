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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!

GALATASARAY HABERLERİ - Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!

Galatasaray ile sözleşmesi geçen sezonun sonunda biten ancak sarı kırmızılılarla yeni kontrat imzalayan Dries Mertens için eşi Kat Kerkhofs'tan açıklama geldi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 09:24
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GALATASARAY HABERLERİ - Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!

Galatasaray ile sözleşmesi geçen sezonun sonunda biten ancak sarıkırmızılılarla yeni kontrat imzalayan Dries Mertens için eşi Kat Kerkhofs'tan açıklama geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!

Kerkhofs, "Dries'in sözleşmesi geçen yaz bitti. Bana gelip 'Belçika'ya döneceğiz' dedi. Ben de 'Hayır, olmaz. Evimi yeni buldum. Ciro anaokuluna gidiyor. Burada yeni arkadaşlar edindim. Şimdiden ayrılmak mı? Galatasaray ile konuş ve kalabiliyorsan lütfen kal' dedim. İstanbul'da kalmak istiyorum" diye konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!

37'LİK EFSANE MERTENS

Cimbom'un 10 numarası yıllara adeta meydan okuyor. Sezon başından beri G.Saray'ın en istikrarlı futbolcusu olan 37 yaşındaki ismin istatistikleri parmak ısırtıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!

Galatasaray'a 2022 yazında imza atan Dries Mertens, sarı-kırmızılılarda çıktığı 103 maçta 23 gol atarken 30 da asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!

37 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa sevinci yaşadı. İşte Mertens'in rakamları: - Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 19 resmi maçın tamamında sahada olan iki oyuncudan biri (diğeri Barış Alper).

GALATASARAY HABERLERİ - Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!

6 gol pası veren Sara'dan sonra 5 asistle Aslan'ın en pasör ikinci ismi. 4 gol 5 asistle Osimhen'den sonra en çok skor katkısı yapan oyuncu.

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