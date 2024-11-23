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Haberler Galatasaray Bodrum FK 0-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET) Galatasaray tek attı 3 aldı! Rekor Bodrum'da kırıldı

Bodrum FK 0-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET) Galatasaray tek attı 3 aldı! Rekor Bodrum'da kırıldı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray deplasmanda Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti. İşte maçın detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 21:04 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 21:28
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Bodrum FK 0-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET) Galatasaray tek attı 3 aldı! Rekor Bodrum'da kırıldı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü, 54. dakikada Michy Batshuayi kaydetti.

BODRUM FK 10 KİŞİ KALDI

Maçın 45. dakikasında Bodrum FK'da Ege Bilsel, Galatasaraylı Lucas Torreira'ya müdahalesi sonucu hakem Muhammet Ali Metoğlu'nun ikinci sarıdan kırmızı kart göstermesiyle birlikte oyun dışı kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

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LİG TARİHİNİN EN İYİ BAŞLANGIÇ REKORUNU KIRDI!

Galatasaray, Bodrum FK'yı 1-0 yenerek 12 maçta 34 puana ulaştı ve Süper Lig tarihinin en iyi başlangıcını gerçekleştirdi.

Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray, Süper Lig'de 34 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Bodrum FK ise 11 puanda kaldı.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Eyüpspor'u sahasında ağırlayacak, Bodrum FK ise Samsunspor deplasmanına konuk olacak.

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