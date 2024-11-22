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Haberler Galatasaray Bodrum FK ile G.Saray ilk kez rakip

Bodrum FK ile G.Saray ilk kez rakip

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın konuk olacağı Bodrum FK ile ilk kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 11:00
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Bodrum FK ile G.Saray ilk kez rakip

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da deplasmanda Bodrum FK ile mücadele edecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 10 galibiyet, 1 beraberlik alarak 31 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 11 puanla 16. sırada sırada yer alıyor.

LİG TARİHİNİN EN İYİ BAŞLANGIÇ REKORU İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Galatasaray, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Bodrum FK ile ilk kez rakip olacak. İki takım daha önce Türkiye Kupası'nda ya da hazırlık maçında da karşılaşmadı. Sarı-kırmızılılar maçtan galip ayrılması durumunda, 12 maçta 34 puana ulaşarak Süper Lig tarihinin en iyi başlangıcını gerçekleştirecek.

13 MAÇTIR KAYBETMİYOR

2024-2025 sezonunda son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında İsviçre ekibi Young Boys'a kaybeden Galatasaray daha sonra yenilmedi. Sarı-kırmızılılar, 9'u Süper Lig, 4'ü de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 13 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan son olarak Samsunspor ile evinde mücadele etti ve 3-2'lik skorla kazandı.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı maçlarda rakip fileleri 32 kez havalandırdı. Hücumda bu sezon etkili performans sergileyen sarı-kırmızılılar, ligde de en golcü takım konumunda bulunuyor. Cimbom'da Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ligde attığı 6 golle takımını sırtlıyor. Aslan'da ayrıca Süper Lig'de; Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz 4'er, Dries Mertens ve Michy Batshuayi de 3'er kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray ayrıca Süper Lig'de en az gol yiyen 3. takım olarak yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde oynadığı 11 müsabakada kalesinde 11 gol görürken, 3 maçta da kalesini gole kapadı.

DAVİNSON SANCHEZ CEZALI, MAURO ICARDİ İLE ISMAİL JAKOBS SAKAT

Galatasaray'da, Bodrum FK maçında Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez sarı kart cezasından dolayı oynamayacak. Sarı-kırmızılılarda Samsunspor müsabakasında sakatlanan Senegalli sol bek Ismail Jakobs yer alamayacak. Tottenham karşılaşmasındaki sakatlığından dolayı uzun bir süre sahalardan uzak kalacak Arjantinli futbolcu Mauro Icardi de kadroda olmayacak.

DEPLASMAN KARNESİ

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de deplasmandaki son mağlubiyetini 11 Kasım 2023 tarihinde ligin 12. haftasındaki Hatayspor karşısında 2-1'lik skorla almıştı. O dönemde Hatay'ı Volkan Demirel çalıştırıyordu. Aslan bu mücadelenin ardından ligde dış sahada oynadığı 16 karşılaşmada 14 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Ligde deplasmanda üst üste 13 maçtır kazanan Galatasaray, Süper Lig tarihinin dış sahadaki en uzun galibiyet serisini de geliştirmek için sahaya çıkacak.

OKAN BURUK İLE VOLKAN DEMİREL 4. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, bugüne kadar 3 kez rakip oldu. Bu süreçte Buruk, Galatasaray'ı, Demirel de Hatayspor'un başındaydı. Oynanan 3 karşılaşmada Okan Buruk 2 kez sahadan galip ayrılırken, Volkan Demirel de 1 kez kazandı.

MUHAMMET ALİ METOĞLU DÜDÜK ÇALACAK

Bodrum FK ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu'nun yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Mehmet Kısal yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

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