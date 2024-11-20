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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray ile M. United'dan Tyrick Mitchell kapışması!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray ile M. United'dan Tyrick Mitchell kapışması!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın sol bek için girişimleri sürüyor. Jakobs'un sakatlığı sonrası yıldız oyuncuyu yedeklemek için sürpriz bir isme kancayı takan Cimbom, İngiliz deviyle transfer yarışına girdi. Galatasaray ve Manchester United Tyrick Mitchell için harekete geçti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 18:44
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray ile M. United'dan Tyrick Mitchell kapışması!

Galatasaray, bu sezon tüm kulvarlarda yoluna doludizgin devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray ile M. United'dan Tyrick Mitchell kapışması!

Sarı-kırmızılı ekip Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı da devirerek 10 puanla 3. sırada yer aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray ile M. United'dan Tyrick Mitchell kapışması!

Aynı zamanda Cimbom, Süper Lig'de sahasında Samsunspor'a karşı aldığı galibiyetle puanını 31'e yükseltti ve liderliğini pekiştirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray ile M. United'dan Tyrick Mitchell kapışması!

İstanbul devi milli aradan sonra 23 Kasım'da Bodum FK'nın konuğu olacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray ile M. United'dan Tyrick Mitchell kapışması!

Galatasaray bu mücadelenin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray ile M. United'dan Tyrick Mitchell kapışması!

Sarı-kırmızılılar tüm kulvarlarda büyük başarılar elde etmek isterken, rotasyonlu bir kadro kurmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray ile M. United'dan Tyrick Mitchell kapışması!

Bunun için çalışmalarını sürdüren Cimbom, sol bek takviyesi için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray ile M. United'dan Tyrick Mitchell kapışması!

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Caugt Offside'den derlediği habere göre; Galatasaray, Crystal Palace forması giyen Tyrick Mitchell'in peşine düştü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray ile M. United'dan Tyrick Mitchell kapışması!

Haberde, sarı-kırmızlıların transferde Manchester United ile karşı karşıya geldiği bildirildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray ile M. United'dan Tyrick Mitchell kapışması!

Devre arasında harekete geçecek yönetim, oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray ile M. United'dan Tyrick Mitchell kapışması!

Bu sezon 14 maçta forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 1 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray ile M. United'dan Tyrick Mitchell kapışması!

Mitchell'in güncel piyasa değeri 25 milyon Euro'yu buluyor.

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