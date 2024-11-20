TRANSFER HABERİ - Galatasaray ile M. United'dan Tyrick Mitchell kapışması!
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın sol bek için girişimleri sürüyor. Jakobs'un sakatlığı sonrası yıldız oyuncuyu yedeklemek için sürpriz bir isme kancayı takan Cimbom, İngiliz deviyle transfer yarışına girdi. Galatasaray ve Manchester United Tyrick Mitchell için harekete geçti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
İstanbul devi milli aradan sonra 23 Kasım'da Bodum FK'nın konuğu olacak.
Galatasaray bu mücadelenin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar tüm kulvarlarda büyük başarılar elde etmek isterken, rotasyonlu bir kadro kurmak istiyor.
Bunun için çalışmalarını sürdüren Cimbom, sol bek takviyesi için harekete geçti.
aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Caugt Offside'den derlediği habere göre; Galatasaray, Crystal Palace forması giyen Tyrick Mitchell'in peşine düştü.
Haberde, sarı-kırmızlıların transferde Manchester United ile karşı karşıya geldiği bildirildi.
Devre arasında harekete geçecek yönetim, oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor.
Bu sezon 14 maçta forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 1 asist yaptı.
Mitchell'in güncel piyasa değeri 25 milyon Euro'yu buluyor.
Ayrıca İngiliz sol bekin sözleşmesi 2025 yazında sona erecek.
İŞTE O HABER:
DİĞER