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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Yunus Akgün kararı! 2.5 katına imza atıyor

Galatasaray'da Yunus Akgün kararı! 2.5 katına imza atıyor

Son dakika spor haberleri | Galatasaray'da sergilediği futbolla göz dolduran Yunus Akgün konusunda yönetimden flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılara birçok Avrupa kulübü ilgi kağıtı gönderirken oyuncunun 2.5 katına imza atacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 13:57
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Galatasaray'da Yunus Akgün kararı! 2.5 katına imza atıyor

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya gitmesinin ardından daha sık forma şansı bulmaya başlayan Yunus Akgün, sarı-kırmızılılarla yeni sözleşme imzalamak için masaya oturuyor.

Galatasaray'da Yunus Akgün kararı! 2.5 katına imza atıyor

Galatasaray'ın milli takımdan döndükten sonra 24 yaşındaki futbolcu ile görüşeceği ifade edildi.

Galatasaray'da Yunus Akgün kararı! 2.5 katına imza atıyor

TRT Spor'da yer alan haberde Yunus Akgün'ün yeni maaşına ilişkin de bilgi verildi.

Galatasaray'da Yunus Akgün kararı! 2.5 katına imza atıyor

MAAŞI 50 MİLYON OLACAK

Yıllık 20 milyon lira kazanan Yunus Akgün'ün maaşının alacağı yeni zamla birlikte 50 milyon lira seviyesine çıkacağı iddia edildi.

Galatasaray'da Yunus Akgün kararı! 2.5 katına imza atıyor

Yunus Akgün bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıktı.

Galatasaray'da Yunus Akgün kararı! 2.5 katına imza atıyor

Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.

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