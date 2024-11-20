Galatasaray'da Yunus Akgün kararı! 2.5 katına imza atıyor
Son dakika spor haberleri | Galatasaray'da sergilediği futbolla göz dolduran Yunus Akgün konusunda yönetimden flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılara birçok Avrupa kulübü ilgi kağıtı gönderirken oyuncunun 2.5 katına imza atacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ
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Galatasaray'ın milli takımdan döndükten sonra 24 yaşındaki futbolcu ile görüşeceği ifade edildi.
MAAŞI 50 MİLYON OLACAK
Yıllık 20 milyon lira kazanan Yunus Akgün'ün maaşının alacağı yeni zamla birlikte 50 milyon lira seviyesine çıkacağı iddia edildi.
Yunus Akgün bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıktı.
Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.
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