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Haberler Galatasaray Galatasaray transferde çıldırdı! Osimhen'in yanına Heung-min Son

Galatasaray transferde çıldırdı! Osimhen'in yanına Heung-min Son

Milli arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir yandan da transfer için düğmeye basıldı. Okan Buruk'un devre arasında hücum hattına takviye yapacağız açıklamasının ardından harekete geçen yönetim dünyada ses getirecek bir transfer bombası patlatmaya hazırlanıyor. Cimbom, Tottenham'da sözleşmesinin son yılına gelen oyuncu için tüm şartları zorlayacak. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 07:02
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Galatasaray transferde çıldırdı! Osimhen'in yanına Heung-min Son

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi 'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray , devre arası transfer dönemi için çalışmalara hız verdi.

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Galatasaray transferde çıldırdı! Osimhen'in yanına Heung-min Son

Victor Osimhen transferiyle Avrupa'yı kasıp kavuran sarı kırmızılılar, yine ses getirecek bir takviye için kolları sıvadı.

Galatasaray transferde çıldırdı! Osimhen'in yanına Heung-min Son

Cimbom'un hedefindeki isim Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-min Son...

Galatasaray transferde çıldırdı! Osimhen'in yanına Heung-min Son

Önümüzdeki yaz kulübüyle sözleşmesi bitecek olan Son'u gündemine alan sarı kırmızılılar, önce ocak ayı için uygun bir bonservis bedeli teklif edecek; olmazsa sezon sonunda bedavaya getirmeye çalışacak.

Galatasaray transferde çıldırdı! Osimhen'in yanına Heung-min Son

Hem kanatta hem de forvette oynayabilen Güney Koreli yıldız, kadro varyasyonu konusunda Okan Buruk'un da elini güçlendirecek.

Galatasaray transferde çıldırdı! Osimhen'in yanına Heung-min Son

Bu dev operasyon için kolları sıvayan Galatasaray'ın önünde ise ciddi bir engel bulunuyor.

Galatasaray transferde çıldırdı! Osimhen'in yanına Heung-min Son

Sözleşmesinde bir yıllık opsiyon maddesi bulunan Son, önümüzdeki günlerde Tottenham'la masaya oturacak.

Galatasaray transferde çıldırdı! Osimhen'in yanına Heung-min Son

En son eylül ayında da kontrat yenileme konusu gündeme gelmiş ancak tecrübeli yıldız yeni bir imzaya sıcak bakmadığını dile getirmişti.

Galatasaray transferde çıldırdı! Osimhen'in yanına Heung-min Son

Heung-min Son için sarı kırmızılı yönetim tüm şartları zorlayacak.

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