Galatasaray transferde çıldırdı! Osimhen'in yanına Heung-min Son

Önümüzdeki yaz kulübüyle sözleşmesi bitecek olan Son'u gündemine alan sarı kırmızılılar, önce ocak ayı için uygun bir bonservis bedeli teklif edecek; olmazsa sezon sonunda bedavaya getirmeye çalışacak.

Hem kanatta hem de forvette oynayabilen Güney Koreli yıldız, kadro varyasyonu konusunda Okan Buruk'un da elini güçlendirecek.