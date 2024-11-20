Galatasaray transferde çıldırdı! Osimhen'in yanına Heung-min Son
Milli arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir yandan da transfer için düğmeye basıldı. Okan Buruk'un devre arasında hücum hattına takviye yapacağız açıklamasının ardından harekete geçen yönetim dünyada ses getirecek bir transfer bombası patlatmaya hazırlanıyor. Cimbom, Tottenham'da sözleşmesinin son yılına gelen oyuncu için tüm şartları zorlayacak. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 07:02
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Önümüzdeki yaz kulübüyle sözleşmesi bitecek olan Son'u gündemine alan sarı kırmızılılar, önce ocak ayı için uygun bir bonservis bedeli teklif edecek; olmazsa sezon sonunda bedavaya getirmeye çalışacak.
Hem kanatta hem de forvette oynayabilen Güney Koreli yıldız, kadro varyasyonu konusunda Okan Buruk'un da elini güçlendirecek.
Bu dev operasyon için kolları sıvayan Galatasaray'ın önünde ise ciddi bir engel bulunuyor.
Sözleşmesinde bir yıllık opsiyon maddesi bulunan Son, önümüzdeki günlerde Tottenham'la masaya oturacak.
En son eylül ayında da kontrat yenileme konusu gündeme gelmiş ancak tecrübeli yıldız yeni bir imzaya sıcak bakmadığını dile getirmişti.
Heung-min Son için sarı kırmızılı yönetim tüm şartları zorlayacak.
DİĞER