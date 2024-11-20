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Haberler Galatasaray Galatasaray Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk olacağı Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 20:28
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Galatasaray Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sipay Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, 1 günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular daha sonra çift kale maç yaparak antrenmanı noktaladı.

Daha rahat nefes alabilmek için burnunun içindeki şişmiş konkalar radyo frekansla yakılan Berkan Kutlu, işlemin ardından çıktığı antrenmanda kendisini korumak için maske taktı.

Galatasaray, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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