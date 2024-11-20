Galatasaray'dan Osimhen için yeni formül! Bonservisinin yüzde 50'si...
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir numaralı gündem Victor Osimhen... Sezon başında Napoli'den kiralanan dünyaca ünlü yıldız kısa sürede taraftarların sevgilisi haline geldi. Osimhen'i kadrosuna katmak için İtalyan kulübüyle pazarlıklarını sürdüren Galatasaray'ın planı belli oldu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Sponsorluk görüşmelerini büyük bir titizlikle yürüten Sarı-Kırmızılılar ayrıca taksitli ödeme planıyla ilgili de çalışmalar yapıyor.
Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın masaya getirdiği düşüncelerden birisi de 'yüzde 50' formülü.
Yönetim eğer sezon sonunda Osimhen'in 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyecek bir kulüp çıkmazsa Napoli'nin kapısını bonservisin yüzde 50'sini almak için çalabilir.
İlk tercihi Galatasaray
Victor Osimhen çok büyük kulüplerin ilgisine rağmen Galatasaray'da kalmak istediğini menajerine iletti.
Eğer Napoli ile anlaşma sağlanırsa, Nijeryalı yıldızın bonservisi kesin olarak alınacak.
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