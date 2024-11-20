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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Osimhen için yeni formül! Bonservisinin yüzde 50'si...

Galatasaray'dan Osimhen için yeni formül! Bonservisinin yüzde 50'si...

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir numaralı gündem Victor Osimhen... Sezon başında Napoli'den kiralanan dünyaca ünlü yıldız kısa sürede taraftarların sevgilisi haline geldi. Osimhen'i kadrosuna katmak için İtalyan kulübüyle pazarlıklarını sürdüren Galatasaray'ın planı belli oldu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
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Galatasaray'dan Osimhen için yeni formül! Bonservisinin yüzde 50'si...

Milli araya Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde çok iyi bir konumda giren Galatasaray'da gündemin birinci maddesi Victor Osimhen...

Galatasaray'dan Osimhen için yeni formül! Bonservisinin yüzde 50'si...

Sarı-Kırmızılılar sezon başında Napoli'den kiralanan ve performansıyla taraflı tarafsız herkesi kendisine hayran bırakan Nijeryalı yıldızın bonservisini almak için çalışmalar yapıyor.

Galatasaray'dan Osimhen için yeni formül! Bonservisinin yüzde 50'si...

Yönetim Napoli'yi ikna edebilmek için birden fazla formül üzerinde duruyor.

Galatasaray'dan Osimhen için yeni formül! Bonservisinin yüzde 50'si...

Sponsorluk görüşmelerini büyük bir titizlikle yürüten Sarı-Kırmızılılar ayrıca taksitli ödeme planıyla ilgili de çalışmalar yapıyor.

Galatasaray'dan Osimhen için yeni formül! Bonservisinin yüzde 50'si...

Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın masaya getirdiği düşüncelerden birisi de 'yüzde 50' formülü.

Galatasaray'dan Osimhen için yeni formül! Bonservisinin yüzde 50'si...

Yönetim eğer sezon sonunda Osimhen'in 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyecek bir kulüp çıkmazsa Napoli'nin kapısını bonservisin yüzde 50'sini almak için çalabilir.

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