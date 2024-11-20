TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan forvet operasyonu! Osimhen vatandaşı için devrede
Galatasaray'da ara transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar, ocak ayında forvet bölgesine bir takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda Cimbom, rotasını Fransa'ya çevirdi. Galatasaray, Osimhen'in vatandaşı olan o isim için harekete geçti. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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Orban bu sezon Olympique Lyon'da 5 resmi maça çıkabildi ve 2 gol kaydetti. Orban; Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a 1-0 kaybettikleri maçta 11 dakika oynadı.
PIERRE SAGE İLE SIKINTILAR YAŞADI
Gift Orban sezon başından bu yana Olympique Lyon'da teknik direktör Pierre Sage ile bazı sıkıntılar yaşadı. Sage'nin de sık sık eleştirdiği ve kadroya almadığı Orban istediği süreleri alamadı. Lyon'un hocası, Orban'ın takıma kendini tam vermediğini ve antrenmanlarda istenen görüntüden uzak kaldığını vurgulayarak eleştirmişti.
SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTİYOR
Olympique Lyon'a geçtiğimiz sezonun devre arasında Belçika'nın Gent kulübünden 14 milyon euroya gelen Gift Orban'ın kontratı 2028'de bitecek. Ancak hem kulüpteki maddi sıkıntılar hem de teknik heyetiyle yaşadığı iletişim sorunları nedeniyle Orban'ın ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.
VICTOR OSIMHEN FAKTÖRÜ
Sarı-kırmızılı takımda forma giyen Victor Osimhen; Galatasaray'ın elini güçlendiriyor. Gift Orban henüz Nijerya Milli Takımı için sessiz kalıp forma giymese de Victor Osimhen'in Galatasaray'da olması önemli bir faktör olarak gözüküyor.
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