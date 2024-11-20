TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan forvet operasyonu! Osimhen vatandaşı için devrede

Fransız basınındaki haberlerde; finansal açıdan ciddi bir problemle karşı karşıya olan Olympique Lyon'un Orban'ı ara transferde elden çıkaracağı aktarıldı.Galatasaray'ın da Nijeryalı yıldız için harekete geçtiği bildirildi.

OSIMHEN VE ICARDI ETKİSİ Halihazırda Lyon'da bazı sorunları olan ve forma giymekte zorlanan Orban'ın da yeni bir takım aradığı kaydedildi. 22 yaşındaki Nijeryalı forvetin Galatasaray'a gitmeye sıcak baktığı ifade edildi. Victor Osimhen, Icardi ve Batshuayi gibi yıldızların yanına katılmak isteyeceği dile getirildi.