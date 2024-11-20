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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan forvet operasyonu! Osimhen vatandaşı için devrede

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan forvet operasyonu! Osimhen vatandaşı için devrede

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar, ocak ayında forvet bölgesine bir takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda Cimbom, rotasını Fransa'ya çevirdi. Galatasaray, Osimhen'in vatandaşı olan o isim için harekete geçti. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan forvet operasyonu! Osimhen vatandaşı için devrede

Galatasaray, ocak ayı transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor. Mauro Icardi'nin şanssız sakatlığı sonrası forvet hattına takviye yapmak isteyen Aslan'da Gift Orban ismi gündeme geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan forvet operasyonu! Osimhen vatandaşı için devrede

Fransız basınındaki haberlerde; finansal açıdan ciddi bir problemle karşı karşıya olan Olympique Lyon'un Orban'ı ara transferde elden çıkaracağı aktarıldı.Galatasaray'ın da Nijeryalı yıldız için harekete geçtiği bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan forvet operasyonu! Osimhen vatandaşı için devrede

OSIMHEN VE ICARDI ETKİSİ

Halihazırda Lyon'da bazı sorunları olan ve forma giymekte zorlanan Orban'ın da yeni bir takım aradığı kaydedildi. 22 yaşındaki Nijeryalı forvetin Galatasaray'a gitmeye sıcak baktığı ifade edildi. Victor Osimhen, Icardi ve Batshuayi gibi yıldızların yanına katılmak isteyeceği dile getirildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan forvet operasyonu! Osimhen vatandaşı için devrede

Orban bu sezon Olympique Lyon'da 5 resmi maça çıkabildi ve 2 gol kaydetti. Orban; Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a 1-0 kaybettikleri maçta 11 dakika oynadı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan forvet operasyonu! Osimhen vatandaşı için devrede

PIERRE SAGE İLE SIKINTILAR YAŞADI

Gift Orban sezon başından bu yana Olympique Lyon'da teknik direktör Pierre Sage ile bazı sıkıntılar yaşadı. Sage'nin de sık sık eleştirdiği ve kadroya almadığı Orban istediği süreleri alamadı. Lyon'un hocası, Orban'ın takıma kendini tam vermediğini ve antrenmanlarda istenen görüntüden uzak kaldığını vurgulayarak eleştirmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan forvet operasyonu! Osimhen vatandaşı için devrede

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTİYOR

Olympique Lyon'a geçtiğimiz sezonun devre arasında Belçika'nın Gent kulübünden 14 milyon euroya gelen Gift Orban'ın kontratı 2028'de bitecek. Ancak hem kulüpteki maddi sıkıntılar hem de teknik heyetiyle yaşadığı iletişim sorunları nedeniyle Orban'ın ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan forvet operasyonu! Osimhen vatandaşı için devrede

VICTOR OSIMHEN FAKTÖRÜ

Sarı-kırmızılı takımda forma giyen Victor Osimhen; Galatasaray'ın elini güçlendiriyor. Gift Orban henüz Nijerya Milli Takımı için sessiz kalıp forma giymese de Victor Osimhen'in Galatasaray'da olması önemli bir faktör olarak gözüküyor.

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