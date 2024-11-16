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Haberler Galatasaray Lucas Torreira Uruguay'ın eski cumhurbaşkanına Galatasaray forması hediye etti

Lucas Torreira Uruguay'ın eski cumhurbaşkanına Galatasaray forması hediye etti

Milli arada ülkesi Uruguay'a giden Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira, Uruguay'ın eski cumhurbaşkanına ziyarette bulundu. Torreira, Pepe Mujica'ya forma hediye etti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 11:33
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Lucas Torreira Uruguay'ın eski cumhurbaşkanına Galatasaray forması hediye etti

Milli arada ülkesi Uruguay'a giden Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira, Uruguay'ın eski cumhurbaşkanı Pepe Mujica'ya ziyarette bulundu. Torreira, Mujica'ya 2022-2023 sezonundan bu yana forma giydiği Galatasaray Kulübü'nün bir formasını hediye etti.

Torreira, Mujica ve Mujica'nın eşi (aynı zamanda eski cumhurbaşkanı yardımcısı) Lucia Topolansky ile birlikte fotoğraf çektirdi ve o görüntü Mujica'nın temsil ettiği parti tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Ayrıca 24 Kasım Cumartesi günü Uruguay'daki başkanlık seçimlerinin ikinci turu gerçekleştirilecek.

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