Lucas Torreira Uruguay'ın eski cumhurbaşkanına Galatasaray forması hediye etti

Milli arada ülkesi Uruguay'a giden Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira, Uruguay'ın eski cumhurbaşkanı Pepe Mujica'ya ziyarette bulundu. Torreira, Mujica'ya 2022-2023 sezonundan bu yana forma giydiği Galatasaray Kulübü'nün bir formasını hediye etti.

Torreira, Mujica ve Mujica'nın eşi (aynı zamanda eski cumhurbaşkanı yardımcısı) Lucia Topolansky ile birlikte fotoğraf çektirdi ve o görüntü Mujica'nın temsil ettiği parti tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Ayrıca 24 Kasım Cumartesi günü Uruguay'daki başkanlık seçimlerinin ikinci turu gerçekleştirilecek.