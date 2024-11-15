  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Mauro Icardi - Wanda Nara olayında şok gelişme! 3 yıl hapis cezası

Mauro Icardi - Wanda Nara olayında şok gelişme! 3 yıl hapis cezası

Mauro Icardi, özel hayatıyla gündem olmaya devam ederken son olarak Arjantin'de Wanda Nara'nın kendisinden şikayetçi olduğu iddia edilmişti. Bunun üzerine hala gerçekliği belirsizliğini koruyan olayda 3 yıl hapis cezası ihtimali olduğu ortaya çıktı. İşte dış basında sunulan o haber...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 15:47
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Mauro Icardi - Wanda Nara olayında şok gelişme! 3 yıl hapis cezası

Mauro Icardi, boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara'nın Arjantinli rapçi L-Gante ile ilişkisi açığa çıktığından beri duygusal olarak yıpratıcı bir süreçten geçiyor.

Yaşadığı sakatlıktan dolayı sezonu kapatan Icardı, tüm bu süreci Galatasaraylı taraftarların desteği ve sevgisi ile daha idare edilebilir bir şekilde atlatıyordu ki milli ara ile birlikte Arjantin'e gitti ve iddiaya göre kendi duygularına yenik düştü.

Dış basında yankı bulan habere göre Icardi ve Nara'nın arasında çocukların velayeti ve ortak daireleri kaynaklı problemler yaşandı ve bunun sonucunda yıldız oyuncu, eski eşi tarafından dava edildi.

Yakın zamanda görüleceği konuşulan mahkeme ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. İşte A24'te yer alan haber...

"WANDA NARA 'HİJYENİK ZİYARETLER' YAPMAK ZORUNDA KALABİLİR"

Haberde belirtildiğine göre Wanda'nın sevgilisi rapçi L-Gante hakkında henüz sonuçlanmamış bir dava mevcut. "Tehdit ve şiddet" sebebi ile süren davaya ek olarak rapçi hakkında yakın zamanda "yasadışı bahise teşvik" sebebiyle başka bir dava daha açıldı.

Bütün bunlara ek olarak L-Gante'nin, Icardi-Wanda davasında ifade vermeye dahi gitmesi bile onun 3 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalmasına sebep olabilir.

REKLAM - Türk Telekom
İsmail Yüksek'e talip var! Bonservis bedeli...
DİĞER
Mourinho'nun listesinde 4 aday var! Talisca, Griezmann ve Dybala için flaş karar
İmamoğlu'ndan SOROS tezgahında Türk yargısını karalama girişimi! Nedir bu Hukukun Üstünlüğü Endeksi? WJP ve kabarık fon listesi
Beşiktaş maçında dikkat çekmişti! Cimbom listesine ekledi
G.Saray 35'lik golcü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Wanda Nara... Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Wanda Nara... 16:19
Wanda Nara'ya hapis şoku! Wanda Nara'ya hapis şoku! 15:44
Craig Bellamy: Türkiye'deki stadyumlar... Craig Bellamy: Türkiye'deki stadyumlar... 15:08
Alper Yılmaz'a sürpriz görev! Alper Yılmaz'a sürpriz görev! 14:52
Hollanda - Macaristan maçı hangi kanalda? Hollanda - Macaristan maçı hangi kanalda? 13:31
Arnavutluk - Çekya maçı hangi kanalda? Arnavutluk - Çekya maçı hangi kanalda? 13:34
Daha Eski
İsveç - Slovakya maçı hangi kanalda? İsveç - Slovakya maçı hangi kanalda? 13:36
Dev ödeme! 3.7 milyar lira... Dev ödeme! 3.7 milyar lira... 14:07
İsmail Yüksek'e talip var! Bonservis bedeli... İsmail Yüksek'e talip var! Bonservis bedeli... 14:17
Mike Tyson vs Jake Paul maçı CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda? Mike Tyson vs Jake Paul maçı CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda? 14:22
Doğan: Ertuğrul Doğan... Doğan: Ertuğrul Doğan... 14:35
Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı yayın bilgisi! Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı yayın bilgisi! 14:47