Mauro Icardi - Wanda Nara olayında şok gelişme! 3 yıl hapis cezası

Mauro Icardi, boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara'nın Arjantinli rapçi L-Gante ile ilişkisi açığa çıktığından beri duygusal olarak yıpratıcı bir süreçten geçiyor.

Yaşadığı sakatlıktan dolayı sezonu kapatan Icardı, tüm bu süreci Galatasaraylı taraftarların desteği ve sevgisi ile daha idare edilebilir bir şekilde atlatıyordu ki milli ara ile birlikte Arjantin'e gitti ve iddiaya göre kendi duygularına yenik düştü.

Dış basında yankı bulan habere göre Icardi ve Nara'nın arasında çocukların velayeti ve ortak daireleri kaynaklı problemler yaşandı ve bunun sonucunda yıldız oyuncu, eski eşi tarafından dava edildi.

Yakın zamanda görüleceği konuşulan mahkeme ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. İşte A24'te yer alan haber...

"WANDA NARA 'HİJYENİK ZİYARETLER' YAPMAK ZORUNDA KALABİLİR"

Haberde belirtildiğine göre Wanda'nın sevgilisi rapçi L-Gante hakkında henüz sonuçlanmamış bir dava mevcut. "Tehdit ve şiddet" sebebi ile süren davaya ek olarak rapçi hakkında yakın zamanda "yasadışı bahise teşvik" sebebiyle başka bir dava daha açıldı.

Bütün bunlara ek olarak L-Gante'nin, Icardi-Wanda davasında ifade vermeye dahi gitmesi bile onun 3 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalmasına sebep olabilir.