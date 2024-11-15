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Haberler Galatasaray Icardi'den Wanda Nara sözleri: Beni aptal yerine koydu

Icardi'den Wanda Nara sözleri: Beni aptal yerine koydu

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi bir süredir kendisi için Wanda Nara'nin iddia ettiği şiddet konusuna ülkesinde katıldığı programda yanıt verdi. İşte Icardi'nin sözleri... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 10:29
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Icardi'den Wanda Nara sözleri: Beni aptal yerine koydu

Bir süredir gündemden düşmeyen Mauro Icardi-Wanda Nara konusuna Arjantinli santrfor ülkesinde yayınlanan programa attığı mesajla son noktayı koydu.

İŞTE ICARDI'NİN MESAJI:

"BENİ TÜM DÜNYANIN ÖNÜNDE BİR APTAL GİBİ GÖSTERDİ"

Türkiye ve dünya basınında yer alan şiddet iddialarını kesin bir dille yayınlayan Icardi, Arjantin'de yayınlanan programa yaptığı açıklamalarda "Hepsi bir Wanda operasyonu. Ben kesinlikle hiçbir zaman şiddet uygulamadım.

Burası benim evim ve elbette haklarım var. Wanda, ona yazdığım mesajı sosyal medya hesabından paylaştığında beni tüm dünyanın önünde bir aptal gibi gösterdi ve bu da psikolojik bir şiddettir" ifadelerini kullandı.

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