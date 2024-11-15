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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Victor Osimhen paylaşımı

Galatasaray'dan Victor Osimhen paylaşımı

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Nijerya Milli Takımı formasıyla Benin'e gol kaydeden Victor Osimhen paylaşımı geldi. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 10:43
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Galatasaray'dan Victor Osimhen paylaşımı

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen gollerine ülkesinin milli takımında da devam ediyor.

2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'ndaki 5. maçında Benin'e konuk olan Nijerya, rakibiyle 1-1 berabere kalırken Osimhen takımına 1 puanı getiren golü attı.

Galatasaray, Nijerya'nın gruptan çıkmayı garantilediği maçta attığı gol için futbolcusu için bir tebrik mesajı yayımladı.

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