Galatasaray'dan Victor Osimhen paylaşımı

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen gollerine ülkesinin milli takımında da devam ediyor.
2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'ndaki 5. maçında Benin'e konuk olan Nijerya, rakibiyle 1-1 berabere kalırken Osimhen takımına 1 puanı getiren golü attı.
Galatasaray, Nijerya'nın gruptan çıkmayı garantilediği maçta attığı gol için futbolcusu için bir tebrik mesajı yayımladı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
⚽️ Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde, Nijerya'nın Benin ile 1-1 berabere kaldığı ve gruptan çıkmayı garantilediği maçta ülkesinin tek golünü atan Victor Osimhen'i tebrik ederiz. 👏 pic.twitter.com/0Tulg43fst— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 15, 2024