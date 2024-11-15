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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Icardi ve Jakobs...

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Icardi ve Jakobs...

Son dakika haberi: Galatasaray Takım Doktoru Yener İnce, Icardi ve Jakobs'un son durumu hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 19:41 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 19:45
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Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Icardi ve Jakobs...

Galatasaray Futbol A Takım Doktoru Dr. Yener İnce, Mauro Icardi ve Ismail Jakobs'un sakatlık durumlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Mauro Icardi'nin sağlık durumu ve planlanan ameliyatı ile ilgili Dr. Yener İnce şu ifadeleri kullandı:

"Ön çapraz bağ koptuğu zaman, ameliyata hazırlanmak için belli bir süre beklenmesi gerekiyor. O süreyi bekleyeceğiz. Dizdeki kemik ödeminin azalmasından sonra operasyonu organize edeceğiz. Yürüyebiliyor, acaba bağı kopmadı mı diye çok fazla spekülasyon oldu. Galatasaray çok ciddi bir kulüp. Taraftarı yanıltacak bir açıklama söz konusu olamaz."

"ÖN ÇAPRAZ BAĞ KOPUĞU YÜRÜMEYE ENGEL DEĞİL"

"Ön çapraz bağın kopma pozisyonundaki şiddete bağlı olarak kemik ödemi ve diz içi ödemi farklılıklar gösterdiği için, bazı oyuncular yürürken zorlanabilir; ama çoğunlukla hastanın yürümesini çok zorlaştıran bir durum ortaya çıkmaz. Mauro Icardi'nin o gün yürümüş olması, ön çapraz bağlarının kopmadığı anlamına gelmiyor. Keşke kopmasaydı; ama bir menisküs yırtığı ile beraber koptu. Posterolatorel köşe alanda da bir hasarı var. Maalesef ameliyatı zorunlu. Planlamasını yapacağız."

ISMAİL JAKOBS İÇİN ŞU BİLGİLENDİRME YAPILDI:

"Ismail, son oynadığımız lig maçının ilk yarısında aşil tendonu ve biraz üstünde ağrı hissetti. Aşil tendonunun kasa yapışma yerinde bir kanama var. Tendonun bir kısmı kasın içinde devam eder. O devam eden alanda da bir yırtık var. Tedavisine başladık. Yarın özel enjeksiyon tedavisi ekleyip, tedavi sürecine devam edeceğiz. Rehabilitasyon süreci başladı. Sakatlığın yeri çok önemli olduğu için dikkatli gitmemiz gerekiyor. Zamanı iyi yönetmemiz lazım. Önümüzdeki günlerde ne zaman döneceği ile ilgili bir açıklama yaparız; ama şu an bir şey söylemek için erken."

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