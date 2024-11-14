TRANSFER HABERİ | Galatasaray’a 18’lik Paul Pogba! Antalya’daki turnuvada keşfedildi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedeflerine odaklanmışken öte yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılıların son olarak Afrika'dan Antalya'ya bir turnuva için gelmiş genç bir yeteneği gözlemlediği ve renklerine bağlamaya hazır olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar… | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 11:21 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 11:41
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18 yaşındaki Malili bir orta saha oyuncusu, Antalya'ya UEFA Assist Turnuvası için geldiğinde yeteneği ile dikkat çekmişti.
Africa Foot'ta yer alan habere göre Galatasaray, potansiyeli büyük olan o isim için harekete geçti.
Daha önce Avrupa'da çeşitli kulüplere oyuncu göndermiş bir futbol akademisinde yetişen Jose Sidibe, Mali U18 Takımı'nda forma giyiyor.
Sidibe, top sürme kabiliyeti ve hızının yanı sıra orta sahada oyun zekası ve aynı zamanda savunma yönü ile dikkat çekiyor.
Çoğu scout tarafından "genç Paul Pogba" olarak adlandırılan Malili, Antalya'daki turnuvada kazanılan şampiyonluğun baş mimarlarından biriydi.
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