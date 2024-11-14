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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray’a 18’lik Paul Pogba! Antalya’daki turnuvada keşfedildi

TRANSFER HABERİ | Galatasaray’a 18’lik Paul Pogba! Antalya’daki turnuvada keşfedildi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedeflerine odaklanmışken öte yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılıların son olarak Afrika'dan Antalya'ya bir turnuva için gelmiş genç bir yeteneği gözlemlediği ve renklerine bağlamaya hazır olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar… | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 11:21 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 11:41
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Galatasaray’a 18’lik Paul Pogba! Antalya’daki turnuvada keşfedildi

Son şampiyon Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde bu sezonu lider bitirip armalarına 5. yıldızı eklemek için çalışmaları sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray’a 18’lik Paul Pogba! Antalya’daki turnuvada keşfedildi

Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde 3. sırada yer alan Cimbom, Avrupa'da da başarı elde etmenin peşinde.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray’a 18’lik Paul Pogba! Antalya’daki turnuvada keşfedildi

Bu bağlamda transfer çalışmaları için kollarını sıvayan Süper Lig devi, Afrika'da deyim yerindeyse bir cevher keşfetti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray’a 18’lik Paul Pogba! Antalya’daki turnuvada keşfedildi

18 yaşındaki Malili bir orta saha oyuncusu, Antalya'ya UEFA Assist Turnuvası için geldiğinde yeteneği ile dikkat çekmişti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray’a 18’lik Paul Pogba! Antalya’daki turnuvada keşfedildi

Africa Foot'ta yer alan habere göre Galatasaray, potansiyeli büyük olan o isim için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray’a 18’lik Paul Pogba! Antalya’daki turnuvada keşfedildi

Daha önce Avrupa'da çeşitli kulüplere oyuncu göndermiş bir futbol akademisinde yetişen Jose Sidibe, Mali U18 Takımı'nda forma giyiyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray’a 18’lik Paul Pogba! Antalya’daki turnuvada keşfedildi

Sidibe, top sürme kabiliyeti ve hızının yanı sıra orta sahada oyun zekası ve aynı zamanda savunma yönü ile dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray’a 18’lik Paul Pogba! Antalya’daki turnuvada keşfedildi

Çoğu scout tarafından "genç Paul Pogba" olarak adlandırılan Malili, Antalya'daki turnuvada kazanılan şampiyonluğun baş mimarlarından biriydi.

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