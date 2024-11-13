Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş Galatasaray sözleri! Transferi neden gerçekleşmedi?
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz dönemlerde adı sık sık Galatasaray ile anılan yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı takıma transferinin neden gerçekleşmediğini açıkladı. İşte o sözler... (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
"ARDA GÜLER ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANINCA ÇOK MUTLU OLDUM"
"Şampiyonlar Ligi'ni kaybettiğimizde bizim için zor bir süreç oldu. O seneden sonra Inter'de şampiyon olup 2. yıldızı aldık. Şu anda iyi gidiyoruz. Önümüzdeki maçlar bizim için önemli olacak. Şampiyonlar Ligi'nde sistem çok değişti. Arda Güler kazandığı için mutlu oldum. Sonuç olarak kupayı bir Türk kazandı. İnşallah bize de nasip olur."
"KENAN YILDIZ'A DİKKAT EDİN DEDİM"
"Ben Juventus maçından önce bizim oyunculara söyledim, 'Kenan Yıldız'a nefes aldırmayın' dedim. Çok ciddiye almadılar sonra da maçı çeviren oyuncu oldu. Ben arkadaşlarıma maçın ardından 'ben size demiştim' dedim. İtalya'da aldığı değeri, onlara vermiş olduğu güveni, bunu yaşaması çok güzel bir şey. İtalya'da bize çok değer veriyorlar."
DİĞER