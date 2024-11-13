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Haberler Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş Galatasaray sözleri! Transferi neden gerçekleşmedi?

Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş Galatasaray sözleri! Transferi neden gerçekleşmedi?

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz dönemlerde adı sık sık Galatasaray ile anılan yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı takıma transferinin neden gerçekleşmediğini açıkladı. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 21:01
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Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş Galatasaray sözleri! Transferi neden gerçekleşmedi?

UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçların hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da yıldız futbolcu Hakan Çalhanoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş Galatasaray sözleri! Transferi neden gerçekleşmedi?

Geçtiğimiz transfer dönemlerinde adı sık sık Galatasaray ile anılan milli oyuncu, sarı-kırmızılı kulübe transferine ilişkin TV 8,5'a konuştu. İşte o sözler...

Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş Galatasaray sözleri! Transferi neden gerçekleşmedi?

"TÜRKİYE'YE DÖNME FIRSATIM VARDI AMA..."

"Milan'da oynarken Türkiye'ye dönme fırsatım vardı ama o dönemde Galatasaray'da başkanlık seçimi vardı, olmadı. Şu an Inter'deyim. 2027'ye kadar sözleşmemi uzattım. İleride ne olur bilemiyorum. Bir şey söylemem yanlış olur. Ümitlendirmek istemiyorum."

Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş Galatasaray sözleri! Transferi neden gerçekleşmedi?

"ARDA GÜLER ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANINCA ÇOK MUTLU OLDUM"

"Şampiyonlar Ligi'ni kaybettiğimizde bizim için zor bir süreç oldu. O seneden sonra Inter'de şampiyon olup 2. yıldızı aldık. Şu anda iyi gidiyoruz. Önümüzdeki maçlar bizim için önemli olacak. Şampiyonlar Ligi'nde sistem çok değişti. Arda Güler kazandığı için mutlu oldum. Sonuç olarak kupayı bir Türk kazandı. İnşallah bize de nasip olur."

Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş Galatasaray sözleri! Transferi neden gerçekleşmedi?

"KENAN YILDIZ'A DİKKAT EDİN DEDİM"

"Ben Juventus maçından önce bizim oyunculara söyledim, 'Kenan Yıldız'a nefes aldırmayın' dedim. Çok ciddiye almadılar sonra da maçı çeviren oyuncu oldu. Ben arkadaşlarıma maçın ardından 'ben size demiştim' dedim. İtalya'da aldığı değeri, onlara vermiş olduğu güveni, bunu yaşaması çok güzel bir şey. İtalya'da bize çok değer veriyorlar."

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