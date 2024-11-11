Galatasaray - Samsunspor maçını spor yazarları değerlendirdi

Osimhen'in attığı ilk golden sonra İcardi forması ile sevinmesi, duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Takım arkadaşının bu jestine Rams Park tribünlerinde şahitlik eden İcardi'nin de gözleri buğulandı. Bu muhteşem manzara ve tribünlerden yükselen 'Aşkın Olayım!' şarkısı karşısında 35 milyon Galatasaray taraftarı çok ama çok duygulandı. Gol sevinci yerini hüzün ve duygusallığa da bıraktı. Perşembe günü 800 milyon Euro'luk İngiliz devi Tottenham'ı Rams Park'ın çimlerine seren Aslan Cimbom, dün de Samsunspor maçını kazanarak Şampiyonluk yolunda çok büyük bir engeli daha kayıpsız geçti.

Şu dönemde Galatasaray'a zorluk çıkarabilecek takımların başında Samsunspor geliyordu... Nitekim zaman zaman zorluk da çıkardı Karadeniz ekibi... Ama Galatasaray o kadar güçlü bir takım ki... Anında reaksiyon gösterip, galibiyet kapısını aralayıp içeri girmesini biliyor. Bu maçta Osimhen'in golleri kadar savunmada muazzam işler yapan Davinson Sanchez'i de anlatmak lazım. Muhteşem işler yaptı sahada. Öyle kritik hamleler yaptı ki... Bir stoperden daha ne yapması beklenebilir ki...