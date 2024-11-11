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Haberler Galatasaray Galatasaray - Samsunspor maçını spor yazarları değerlendirdi

Galatasaray - Samsunspor maçını spor yazarları değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında namağlup bir şekilde liderliğini sürdüren Galatasaray, bu sezon mükemmel bir çıkış yakalayan ve transfer yasağına rağmen maç öncesi 2. sırada yer alan Karadeniz ekibi Samsunspor'u ağırladı. Kıran kırana geçen mücadele, 3-2 Galatasaray üstünlüğü ile sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları maçı değerlendirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 09:01
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Galatasaray - Samsunspor maçını spor yazarları değerlendirdi

MUSTAFA ÇULCU - İKİ MAÇ İKİ FARKLI HAKEM

Halil Umut Meler verdiği kararlar ile diğer hakemlere örnek olmalı ama olamadı... Galatasaray golü öncesi verdiği faul ve vermediği faullere bakınca, kabul görmedi çünkü çok basit bir temastı. Mouandilmadji'nin Sanchez'in yüzüne yaptığı hareket sarı olmalıydı, vermedi. İlk yarı biterken Galatasaray atağını avantaja bıraktı ama Osimhen'e arkadan diz ile yapılan kontrolsüz hareket için Satka'ya sarı göstermeliydi ama yine göstermedi.

Galatasaray - Samsunspor maçını spor yazarları değerlendirdi

21'de Torreira'nın ceza alanı içinde topa hamlede geç kalarak Ntcham'a yaptığı faul penaltı. Ancak pozisyona yakın ve doğru açıda olan hakem vermedi. Hareketin şiddeti konusunda VAR tereddütte kalınca devreye giremediğini düşünüyorum. Girse kabul görürdü. Hakemin aklı bu pozisyonda kalınca ikinci yarının hemen başında Dimata ile Davinson'un temaslı mücadelesinde penaltı yarattı. Meler kalibresine hiç yakışmadı. Buna VAR karışamaz.

Galatasaray - Samsunspor maçını spor yazarları değerlendirdi

88'de Nelsson ceza alanı içinde önündeki Soner'i iki elle itince VAR müdahalesi ile Samsunspor'un ikinci penaltısı geldi. Bu seviye bir hakem itirazlardan dolayı bu kadar sarı kart gösterdi ise yönetimini sorgulamalı! 90+5'te Nelsson'un lehine verdiği faulü hakemin tekrar izlemesini tavsiye ediyorum (!) İyi şeyler yazalım destekleyelim diye uğraşıyoruz ama...

Galatasaray - Samsunspor maçını spor yazarları değerlendirdi

Hakem maçın başında doğru zamanda doğru karar ve kartlarla oyunu disiplin altına aldı. Fenerbahçe'nin 24'te attığı golde havadan düşen top Djiku'nun doğal konumdaki eline temas etti, devamında iki aksiyon sonra gol oldu. Topun ele teması sonrası Djiku golü atsa gol iptal olurdu, lakin öyle olmadı. Atak başlangıç fazında bilerek elle oynama da yok. VAR daveti yanlıştı. Kadir Sağlam izledi, kararının arkasında durdu golü verdi doğru karar.

Galatasaray - Samsunspor maçını spor yazarları değerlendirdi

VAR müdahalesi çok zayıf ihtimal olmakla birlikte umarım kafalarda soru işareti bırakmamak adına "Sonucu önceden bilinen OFR" olarak hakeme izlettirilmiştir. 50'de FB lehine VAR'dan gelen penaltıda VAR müdahalesi doğruydu. Sivasspor kalecisi yaptığı hamle ile En-Nesyri yi düşürüyor. Bu akşam başarılı maç yöneten Kadir Sağlam, bu penaltı ve sarı kartı sahada kendisi tespit edip verebilmeliydi. Diğer kararları ve kartları doğruydu. Oyuna tempo kattı. Bravo Kadir Sağlam...

Galatasaray - Samsunspor maçını spor yazarları değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN - OSIMHEN & DAVINSON FARKI

Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 86. yıl dönümünde saygıyla özlemle ve minnetle anıyorum. G.Saray taraftarının 10 Kasım için hazırladığı koreografi muhteşem ve duygu yüklüydü. Emeği geçenleri kutluyorum.

Galatasaray - Samsunspor maçını spor yazarları değerlendirdi

G.Saray, Tottenham zaferinden sonra Karadeniz'in hırçın takımı Samsunspor'u yendi ama bir hayli de zorlandı. Sahanın en iyisi Davinson Sanchez ve iki gol atan Osimhen oldu. Davinson Sanchez'i efsane oyuncu Popescu'ya benzetiyorum. Kolombiyalı yıldız, oyunu maç boyu mükemmel kurdu, kademelere akıllıca girdi, G.Saray'ın yaptığı hücumların başlangıcına pasları ile imza attı. Okan hocanın Jakobs'un sakatlığı sonrası Nelsson'u alıp Davinson'u sağ tarafa itmesi bence doğru değildi. Çünkü Nelsson kafa olarak hazır değil. Fazla yedek kalmak onu etkilemiş.

Galatasaray - Samsunspor maçını spor yazarları değerlendirdi

Özellikle Soner'e yaptığı penaltı acemilik bile değil. Sırtı dönük oyuncuyu neden itersin? Bu penaltı Samsunspor'u moral olarak yükseltti, G.Saraylı oyuncuları da gol yememe adına baskıya aldı. İyi ki Osimhen var. İcardi'nin yokluğunda G.Saray kalan maçları sadece Batshuayi ile götürmekte zorlanırdı.

Galatasaray - Samsunspor maçını spor yazarları değerlendirdi

Osimhen'in varlığı takıma pozitif enerji veriyor, Nijeryalı yıldız egosuz bir karaktere sahip. Çok koşup çok mücadele ediyor, yardıma gidiyor. İki golü, kalitesinin ve takipçiliğinin eseri. Okan Buruk'u ligde ve Avrupa'da yenilgisiz gittiği için kutluyorum. Kendisine bir önerim var; Nelsson ile üçlü savunma oynanmaz.

Galatasaray - Samsunspor maçını spor yazarları değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN - ALTIN ALKIŞLAR

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ü vefatının 86. yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle andık! Galatasaray taraftarını tebrik ediyorum. Dün Rams Park tribünlerindeki 10 Kasım Koreografisi muhteşemdi! Sezonun en güzel tribün fotoğraflarından birine imza attı Galatasaray taraftarı ve kulübü! Tebrik ediyorum, alkışlıyorum!

Galatasaray - Samsunspor maçını spor yazarları değerlendirdi

Tottenham zaferi ile tüm Avrupa'yı sallayan lider Galatasaray'ın, Samsunspor'u ağırladığı maç, nefeslerimizi kesti! Futbol adına sahada hayal edebileceğimiz bütün güzellikleri ve aksiyonları yaşadık. Nefis goller, muazzam kurtarışlar, jeneriklik çalımlar, gözlerimizin pasını silen müthiş hamleler, direkten dönen toplar...

Galatasaray - Samsunspor maçını spor yazarları değerlendirdi

İki takımı da yürekten tebrik ediyorum! Galatasaray'da Victor Osimhen rüzgarı bu maçta da devam etti. Attığı ilk kafa golünde Samsunspor kalesine adeta bir füze gönderdi! Kafası ile bazuka gibi şutlar atan adam muhteşem santrfor Osimhen! Dün de muhteşem iki golle galibiyetin mimarı oldu Osimhen!

Galatasaray - Samsunspor maçını spor yazarları değerlendirdi

Osimhen'in attığı ilk golden sonra İcardi forması ile sevinmesi, duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Takım arkadaşının bu jestine Rams Park tribünlerinde şahitlik eden İcardi'nin de gözleri buğulandı. Bu muhteşem manzara ve tribünlerden yükselen 'Aşkın Olayım!' şarkısı karşısında 35 milyon Galatasaray taraftarı çok ama çok duygulandı. Gol sevinci yerini hüzün ve duygusallığa da bıraktı. Perşembe günü 800 milyon Euro'luk İngiliz devi Tottenham'ı Rams Park'ın çimlerine seren Aslan Cimbom, dün de Samsunspor maçını kazanarak Şampiyonluk yolunda çok büyük bir engeli daha kayıpsız geçti.

Galatasaray - Samsunspor maçını spor yazarları değerlendirdi

Şu dönemde Galatasaray'a zorluk çıkarabilecek takımların başında Samsunspor geliyordu... Nitekim zaman zaman zorluk da çıkardı Karadeniz ekibi... Ama Galatasaray o kadar güçlü bir takım ki... Anında reaksiyon gösterip, galibiyet kapısını aralayıp içeri girmesini biliyor. Bu maçta Osimhen'in golleri kadar savunmada muazzam işler yapan Davinson Sanchez'i de anlatmak lazım. Muhteşem işler yaptı sahada. Öyle kritik hamleler yaptı ki... Bir stoperden daha ne yapması beklenebilir ki...

Galatasaray - Samsunspor maçını spor yazarları değerlendirdi

Abdülkerim Bardakcı'nın direkten dönen röveşatasına ne demeli! Galatasaraylı futbolcular, Tottenham maçında adeta masalların içinden çıkıp gerçeğe dönüşmüşlerdi. Hepsi birer kahramandı! Dün de bu kahramanlar, yorgun olmalarına rağmen 3 puanı cebine koyup, milli araya mutlu girdiler. Samsunspor da mütevazı kadrosuna rağmen, sahada büyük işler yapan bir takım. Savaşan, yüreği ile oynayan bir takım!

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