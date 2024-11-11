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Haberler Galatasaray Dünyanın en ateşli statları açıklandı! Zirve Türkiye'den...

Dünyanın en ateşli statları açıklandı! Zirve Türkiye'den...

İspanyol basınından Marca, dünyanın en ateşli stadyumları listesini açıkladı. Borussia Dortmund, Liverpool, Kızılyıldız ve Bayern Münih gibi kulüplerin statlarının yer aldığı listede ilk sırayı Süper Lig ekibi aldı. İşte o sıralama...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 20:53
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Dünyanın en ateşli statları açıklandı! Zirve Türkiye'den...

Marca, dünyanın atmosfer bakımından en ateşli ve en sert stadyumlarını seçti. 10 stattan oluşan listenin zirvesinde ise Türkiye'den bir stadyum yer aldı. İşte o liste...

Dünyanın en ateşli statları açıklandı! Zirve Türkiye'den...

10- ALLIANZ ARENA (Bayern Münih): 5.28 puan

Dünyanın en ateşli statları açıklandı! Zirve Türkiye'den...

9- SAN SIRO, GUISEPPE MEAZZA (Milan, Inter): 5.51 puan

Dünyanın en ateşli statları açıklandı! Zirve Türkiye'den...

8- DE KUIP (Feyenoord): 5.75 puan

Dünyanın en ateşli statları açıklandı! Zirve Türkiye'den...

7- ANFIELD ROAD (Liverpool): 5.79 puan

Dünyanın en ateşli statları açıklandı! Zirve Türkiye'den...

6- METROPOLITANO (Atletico Madrid): 5.82 puan

Dünyanın en ateşli statları açıklandı! Zirve Türkiye'den...

5- CELTIC PARK (Celtic): 5.86 puan

Dünyanın en ateşli statları açıklandı! Zirve Türkiye'den...

4- VELODROME (Marsilya): 6.14 puan

Dünyanın en ateşli statları açıklandı! Zirve Türkiye'den...

3- RAJKO MITIC (Kızılyıldız): 6.32 puan

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