Dünyanın en ateşli statları açıklandı! Zirve Türkiye'den...
İspanyol basınından Marca, dünyanın en ateşli stadyumları listesini açıkladı. Borussia Dortmund, Liverpool, Kızılyıldız ve Bayern Münih gibi kulüplerin statlarının yer aldığı listede ilk sırayı Süper Lig ekibi aldı. İşte o sıralama...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
8- DE KUIP (Feyenoord): 5.75 puan
7- ANFIELD ROAD (Liverpool): 5.79 puan
6- METROPOLITANO (Atletico Madrid): 5.82 puan
5- CELTIC PARK (Celtic): 5.86 puan
4- VELODROME (Marsilya): 6.14 puan
3- RAJKO MITIC (Kızılyıldız): 6.32 puan
2- SIGNAL IDUNA PARK (Borussia Dortmund): 6.4 puan
1- ALİ SAMİ YEN RAMS PARK (Galatasaray): 6.43 puan
DİĞER