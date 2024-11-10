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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Michy Batshuayi: Icardi sakatlandığı için çok üzgünüz!

Galatasaray'da Michy Batshuayi: Icardi sakatlandığı için çok üzgünüz!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray sahasında Samsunspor'u 3-2'lik skorla mağlup ederken bu karşılaşmada ağları sarsan Michy Batshuayi karşılaşmayı değerlendirdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 19:09
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Galatasaray'da Michy Batshuayi: Icardi sakatlandığı için çok üzgünüz!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray sahasında Samsunspor'u 3-2'lik skorla mağlup ederken bu karşılaşmada ağları sarsan Michy Batshuayi karşılaşmayı değerlendirdi.

İŞTE BATSHUAYI'NİN SÖZLERİ:

Çok mutluyuz, ben de golümü attım. Son zamanlarda oynamıyordum ama oyuna girip golümü attığım için çok mutluyum. Takıma yardımcı oldum.

Burada çok güzel ortam var. İyi anlaşıyoruz ve böyle kazanıyoruz. Mauro Icardi sakatlandığı için çok üzgünüz. Oyuncular ve taraftarlar tarafından çok seviliyor. İnşallah en kısa zamanda aramıza döner.

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