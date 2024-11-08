Spor yazarları Galatasaray - Tottenham maçını değerlendirdi

Dün Osimhen'e iki asist yapan Mertens'i de unutmamak lazım. Maçı anlatan spiker arkadaşımız; Mertens-Osimhen uyumunu; Batman ve Robin'e benzetti. Ben de bir zamanlar çok beğenilen bir Western dizisi vardı. Smith ve Jones. (Batı'nın en hızlı silah çeken ikilisi) Ben de Mertens- Osimhen ikilisini Smith ve Jones'e benzetiyorum. İki gol silahşörü... Galatasaray, Tottenham karşısında galip gelirken, tarihi farkı kaçırdı.

