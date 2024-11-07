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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş ayrılık! Şampiyonluklarda büyük rol oynamıştı

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş ayrılık! Şampiyonluklarda büyük rol oynamıştı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ocak ayı için çalışmalarına hız veren Galatasaray ile ilgisi ses getirecek bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, sarı-kırmızılı formayı giyen yıldız futbolcunun transfer olmaya yakın olduğu takımı duyurdu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 16:18
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş ayrılık! Şampiyonluklarda büyük rol oynamıştı

Ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için arayışlarına hız veren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş ayrılık! Şampiyonluklarda büyük rol oynamıştı

Sarı-kırmızılılar, devre arasında takıma kazandıracağı isimlerle üst üste 3., toplamdaysa 25. şampiyonluğunu kazanarak 5. yıldızı takmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş ayrılık! Şampiyonluklarda büyük rol oynamıştı

Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Cimbom, kadroda düşünülmeyen bazı isimlerle de vedalaşacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş ayrılık! Şampiyonluklarda büyük rol oynamıştı

Sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş ayrılık! Şampiyonluklarda büyük rol oynamıştı

VICTOR NELSSON REAL BETIS'E

İspanyol basını, Real Betis'in Victor Nelsson ile anlaşma sağladığını yazdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş ayrılık! Şampiyonluklarda büyük rol oynamıştı

El Nacional kaynaklı haberde, Danimarkalı stoperin sarı-kırmızılıların yeni sözleşme teklifini reddettiği ve takımdan ayrılma kararı aldığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş ayrılık! Şampiyonluklarda büyük rol oynamıştı

Haberde Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini'nin 26 yaşındaki futbolcuyu savunma hattı için ideal bir isim olarak gördüğü aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş ayrılık! Şampiyonluklarda büyük rol oynamıştı

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ MİNİMUM 18 MİLYON EURO

Öte yandan Galatasaray'ın Nelsson'un düşük bir bonservis bedeliyle ayrılmasına izin vermeyeceği ve oyuncudan minimum 18 milyon Euro'luk bir gelir beklediğinin altı çizildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş ayrılık! Şampiyonluklarda büyük rol oynamıştı

AYRILIK TALEBİNİ İLETTİ

26 yaşındaki savunma oyuncusunun da iki takım arasındaki görüşmeleri kolaylaştırmak adına yönetime ayrılmak istediğini bildirdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş ayrılık! Şampiyonluklarda büyük rol oynamıştı

4 TAKIMIN DAHA GÜNDEMİNDEYDİ

Haberde ayrıca Victor Nelsson'un West Ham United, Fiorentina, Lille ve Bologna'nın da gündemine olduğu ancak Danimarkalı futbolcunun Real Betis'e transfer olmaya yakın olduğu vurgulandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş ayrılık! Şampiyonluklarda büyük rol oynamıştı

Victor Nelsson bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 9 maçta 488 dakika süre aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş ayrılık! Şampiyonluklarda büyük rol oynamıştı

Danimarkalı stoper, gol ve asist katkısı üretemedi.

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