TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş ayrılık! Şampiyonluklarda büyük rol oynamıştı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ocak ayı için çalışmalarına hız veren Galatasaray ile ilgisi ses getirecek bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, sarı-kırmızılı formayı giyen yıldız futbolcunun transfer olmaya yakın olduğu takımı duyurdu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
VICTOR NELSSON REAL BETIS'E
İspanyol basını, Real Betis'in Victor Nelsson ile anlaşma sağladığını yazdı.
El Nacional kaynaklı haberde, Danimarkalı stoperin sarı-kırmızılıların yeni sözleşme teklifini reddettiği ve takımdan ayrılma kararı aldığı belirtildi.
Haberde Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini'nin 26 yaşındaki futbolcuyu savunma hattı için ideal bir isim olarak gördüğü aktarıldı.
GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ MİNİMUM 18 MİLYON EURO
Öte yandan Galatasaray'ın Nelsson'un düşük bir bonservis bedeliyle ayrılmasına izin vermeyeceği ve oyuncudan minimum 18 milyon Euro'luk bir gelir beklediğinin altı çizildi.
AYRILIK TALEBİNİ İLETTİ
26 yaşındaki savunma oyuncusunun da iki takım arasındaki görüşmeleri kolaylaştırmak adına yönetime ayrılmak istediğini bildirdiği öğrenildi.
4 TAKIMIN DAHA GÜNDEMİNDEYDİ
Haberde ayrıca Victor Nelsson'un West Ham United, Fiorentina, Lille ve Bologna'nın da gündemine olduğu ancak Danimarkalı futbolcunun Real Betis'e transfer olmaya yakın olduğu vurgulandı.
Victor Nelsson bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 9 maçta 488 dakika süre aldı.
Danimarkalı stoper, gol ve asist katkısı üretemedi.
Nelsson'un sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
26 yaşındaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 16 milyon Euro.
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