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Haberler Galatasaray Osimhen'dan Galatasaraylıları sevindiren açıklama!

Osimhen'dan Galatasaraylıları sevindiren açıklama!

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Tottenham'ı 3-2 yendikleri Avrupa Ligi maçı sonrası sarı kırmızılı kulüpteki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 00:17 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 00:18
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Osimhen'dan Galatasaraylıları sevindiren açıklama!

Galatasaray'ın RAMS Park'ta Tottenham'ı 3-2 devirdiği Avrupa Ligi 4. hafta maçı sonrası golcü oyuncu Victor Osimhen'den sarı kırmızılı taraftarları sevindiren bir açıklama geldi.

"TARAFTARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Maçın zor geçtiğini söyleyen Osimhen karşılaşmayı şu sözlerle değerlendirdi:

"Tottenham çok zor bir rakipti, takımımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. 2 golüm tabii ki önemli benim için ama umarım Mauro'nun sakatlığı ciddi değildir. Tottenham'ın iyi oynamasına rağmen kazanmak bizim için önemliydi. Momentumumuzu sürdürmeliyiz."

TARAFTARLARI SEVİNDİREN SÖZLER

Galatasaray'daki geleceği hakkında gelen soruyu da yanıtlayan Osimhen şu ifadeleri kullandı:

"Ben ocakta ayrılmayacağım, sezon sonuna kadar Galatasaray'dayım. Daha sonrası için ne olacak bilmiyorum, Galatasaray ile Napoli ne konuşuyorlar... Bana gelirseler konuşuruz. Benim çok hoşuma giden, güzel bir kulüp Galatasaray! Geldiğimden beri çok mutluyum. Galatasaray'ın ne kadar büyük bir aile olduğunu gördüm. Onlara elimden gelen her şeyi vermek istiyorum. Sezon sonuna kadar buradayım. Sonrasını bilemem, Galatasaray ile Napoli ne konuşuyor bilmiyorum. Bana gelip söyledikleri zaman tabii ki de konuşuruz burası benim çok hoşuma giden bir kulüp. İstanbul'da çok iyi vakit geçiriyorum, oynadığım futboldan çok memnunum. Burada mutluyum."

"KULÜPTEKİ VİZYONU GÖRDÜM"

Osimhen ayrıca, Galatasaray'ın vizyonuna hayran kaldığını da belirtirken "Kulübün çekmek istediği videoyu görünce ne kadar büyük bir vizyonumuz olduğunu gördüm. Orada UEFA Kupası var. Maç maç ilerlememiz gerekiyor, bugün çok yorgun olduğum için çıktım oyundan. O anda daha zinde bir oyuncunun sahada olması gerekiyordu." değerlendirmesinde bulundu.

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