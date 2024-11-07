GALATASARAY HABERİ: Osimhen transferi nasıl gerçekleşti? Okan Buruk'un yardımcısı açıkladı

"SEZONA BAŞLAMAK İÇİN HARİKA BİR TRANSFERDİ" "Sonra iki gün içinde her şey tamamlandı. Kulüp için, taraftarlar için, sezona başlamak için harika bir transferdi."

"GALATASARAY ONUN İÇİN HARİKA BİR SEÇENEKTİ" "Galatasaray onun için harika bir seçenekti. Elimizdeki bilgi, ailemizin bir parçası olmak için çok istekli olduğu yönündeydi, bu yüzden anlaşmayı yapmak çok basitti."