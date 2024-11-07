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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Osimhen transferi nasıl gerçekleşti? Okan Buruk'un yardımcısı açıkladı

GALATASARAY HABERİ: Osimhen transferi nasıl gerçekleşti? Okan Buruk'un yardımcısı açıkladı

Galatasaray'a yaz transfer döneminin son günlerinde transfer olarak büyük ses getiren yıldız golcü Victor Osimhen hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez, İngiliz basınına dünyaca ünlü futbolcunun Galatasaray'a geliş sürecini anlattı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 14:01
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MEHMET MERT ERENLER
GALATASARAY HABERİ: Osimhen transferi nasıl gerçekleşti? Okan Buruk'un yardımcısı açıkladı

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız golcüsü Victor Osimhen, geldiği günden bu yana gösterdiği performansla göz dolduruyor.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen transferi nasıl gerçekleşti? Okan Buruk'un yardımcısı açıkladı

Süper Lig'de oynadığı 5 maçta 6 gole doğrudan katkıda bulunan Osimhen, şimdiden sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi oldu.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen transferi nasıl gerçekleşti? Okan Buruk'un yardımcısı açıkladı

Öte yandan Nijeryalı santrafor ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen transferi nasıl gerçekleşti? Okan Buruk'un yardımcısı açıkladı

Galatasaray yardımcı antrenörü Ismael Garcia Gomez, Osimhen'in transfer süreci hakkında BBC'ye açıklamalarda bulundu. İşte Gomez'in sözleri...

GALATASARAY HABERİ: Osimhen transferi nasıl gerçekleşti? Okan Buruk'un yardımcısı açıkladı

"TAM OLARAK NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

"Hepimiz Osimhen'in yazının biraz çalkantılı geçtiğini biliyoruz, o kadar çok söylenti vardı ki kesinlikle Napoli'de kalmayacağına dair. Suudi Arabistan, Chelsea seçenekleri de vardı, tam olarak ne olduğunu bilmiyorum."

GALATASARAY HABERİ: Osimhen transferi nasıl gerçekleşti? Okan Buruk'un yardımcısı açıkladı

"OKAN BURUK KENDİSİYLE İLK GÖRÜŞMEYİ YAPMIŞTI"

"Fakat piyasanın son günlerinde bizim için deneyebileceğimiz bir seçenek vardı. Hatırlıyorum, bir deplasman maçından geldiğimizde, biz İstanbul'a dönmek üzereyken, teknik direktör Okan Buruk kendisiyle ilk görüşmeyi yapmıştı."

GALATASARAY HABERİ: Osimhen transferi nasıl gerçekleşti? Okan Buruk'un yardımcısı açıkladı

"SEZONA BAŞLAMAK İÇİN HARİKA BİR TRANSFERDİ"

"Sonra iki gün içinde her şey tamamlandı. Kulüp için, taraftarlar için, sezona başlamak için harika bir transferdi."

GALATASARAY HABERİ: Osimhen transferi nasıl gerçekleşti? Okan Buruk'un yardımcısı açıkladı

"GALATASARAY ONUN İÇİN HARİKA BİR SEÇENEKTİ"

"Galatasaray onun için harika bir seçenekti. Elimizdeki bilgi, ailemizin bir parçası olmak için çok istekli olduğu yönündeydi, bu yüzden anlaşmayı yapmak çok basitti."

GALATASARAY HABERİ: Osimhen transferi nasıl gerçekleşti? Okan Buruk'un yardımcısı açıkladı

"ÇOK MÜTEVAZI VE ÇALIŞKANDI"

"Kulübümüze gelerek akıllı ve alçakgönüllü davrandı. Takımın büyük kısmı iki yıldır bir arada ve arka arkaya şampiyonluklar kazanıyor. Fakat tipik bir yıldız gibi değil, bunun bir parçası olmaya çalışarak akıllıca bir şekilde geldi. Kulübün kendisine uyum sağlayacağını beklemiyordu ama çok mütevazı ve çalışkandı."

GALATASARAY HABERİ: Osimhen transferi nasıl gerçekleşti? Okan Buruk'un yardımcısı açıkladı

"BÜYÜK BİR DEĞİŞİKLİK OLMADI"

"Tutkulu, kültürel olarak Türkiye'ye çok yakın olan güneydeki bir İtalya bölgesinden geliyor, büyük bir değişiklik olmadı."

GALATASARAY HABERİ: Osimhen transferi nasıl gerçekleşti? Okan Buruk'un yardımcısı açıkladı

"O BİR KAZANAN"

"Scudetto'da önemli bir rol oynadı, şimdi kazanan bir kulübe geliyor. Süper Lig'i üst üste kazanmak kolay değil. O bir kazanan, bu da işi basit ve pürüzsüz hale getiriyor."

GALATASARAY HABERİ: Osimhen transferi nasıl gerçekleşti? Okan Buruk'un yardımcısı açıkladı

OSIMHEN VE GALATASARAY BİRLİKTELİĞİ HAKKINDA

"Umarım bu ilişki devam eder. Ancak bugüne odaklanmalıyız."

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