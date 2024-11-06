TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray onu çok istiyordu! Genç yıldız hakkında flaş gelişme
Yaz transfer döneminde ismi hem Beşiktaş hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile anılan ancak transferi gerçekleşmeyen o yıldız hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol basınında yer alan habere göre, o ismin talipleri artıyor. İşte detaylar... (BJK FB GS SPOR HABERİ)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
21 yaşındaki genç yıldızın talipleri artıyor.
Fichajes'te yer alan habere göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea ve Newcastle United, Rayan Cherki için devreye girdi.
Haberin devamında her iki kulübün de Fransız futbolcunun Ligue 1'deki performansını takip etmek için gözlemciler gönderdiği ve Cherki'nin Lille'e karşı Lyon formasıyla gösterdiği performansla kendisine olan ilgiyi artırdığı belirtildi.
Rayan Cherki'nin güncel piyasa değeri 20 Milyon euro.
Bu sezon Lyon formasıyla 9 maçta 2 gol 3 asistlik performans sergileyen yıldız futbolcu, Beşiktaş'a karşı oynanan maçta da 79 dakika sahadaydı.
DİĞER