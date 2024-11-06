TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray onu çok istiyordu! Genç yıldız hakkında flaş gelişme

Fichajes'te yer alan habere göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea ve Newcastle United, Rayan Cherki için devreye girdi.

Haberin devamında her iki kulübün de Fransız futbolcunun Ligue 1'deki performansını takip etmek için gözlemciler gönderdiği ve Cherki'nin Lille'e karşı Lyon formasıyla gösterdiği performansla kendisine olan ilgiyi artırdığı belirtildi.