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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray onu çok istiyordu! Genç yıldız hakkında flaş gelişme

Yaz transfer döneminde ismi hem Beşiktaş hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile anılan ancak transferi gerçekleşmeyen o yıldız hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol basınında yer alan habere göre, o ismin talipleri artıyor. İşte detaylar... (BJK FB GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 11:44
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MEHMET MERT ERENLER
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray onu çok istiyordu! Genç yıldız hakkında flaş gelişme

Fransa ekibi Olympique Lyon'da forma giyen Rayan Cherki hakkında flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray onu çok istiyordu! Genç yıldız hakkında flaş gelişme

Yaz transfer döneminde ismi hem Beşiktaş hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile anılan Fransız futbolcunun transferi gerçekleşmemişti.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray onu çok istiyordu! Genç yıldız hakkında flaş gelişme

Hatta Galatasaray'ın teklif yaptığı ancak Cherki'nin bu teklifi reddettiği yönündeki haberler dış basında yer almıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray onu çok istiyordu! Genç yıldız hakkında flaş gelişme

21 yaşındaki genç yıldızın talipleri artıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray onu çok istiyordu! Genç yıldız hakkında flaş gelişme

Fichajes'te yer alan habere göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea ve Newcastle United, Rayan Cherki için devreye girdi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray onu çok istiyordu! Genç yıldız hakkında flaş gelişme

Haberin devamında her iki kulübün de Fransız futbolcunun Ligue 1'deki performansını takip etmek için gözlemciler gönderdiği ve Cherki'nin Lille'e karşı Lyon formasıyla gösterdiği performansla kendisine olan ilgiyi artırdığı belirtildi.

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