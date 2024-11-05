Galatasaray'da Okan Buruk Tottenham maçı planını belirledi!

Galatasaray, perşembe günü saat 20.45'te UEFA Avrupa Ligi maçında Tottenham'ı Rams Park'ta ağırlayacak. Geçen hafta Süper Lig'i Bay geçen sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, İngiliz ekibini nakavt edecek taktiği belirledi. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Bayern Münih maçlarını referans alan tecrübeli hoca, Tottenham'ı benzer planla yıkacak. Alman devine yenilse de futboluyla hafızalara kazınan, güçlü rakibini maç boyu çaresiz bırakan Okan Buruk'un öğrencileri Tottenham maçına da önde baskı ve şok presle başlamayı planlıyor. Bu baskıyı 90 dakikaya yayarak bu kez yeni bir destan yazmanın planlarını yapıyor.

YOK EDİCİLER: OSIMHEN-ICARDI

Buruk, taraftar desteğini de arkasına alarak güçlü rakibini felç etmek istiyor. Beşiktaş derbisine 4-4-2 taktiği ile çıkan sarı kırmızılı hoca bu kez 3'lü savunmayı düşünüyor. Elfsborg karşısındaki 3-4-1-2 sistemini uygulamak isteyen Buruk, savunma hattını bozmayacak. Kaan- Davinson-Abdülkerim'in önünde Sara-Torreira ikilisi yer alacak. Kanat beklerinde Jakobs'un durumuna göre Barış ile Jelert şans bulacak. Savunma zafiyetini azaltmak için Mertens yine yedek güç olarak kullanılacak. Sezonun yıldızı Yunus Akgün, bitirici forvetler Osimhen-İcardi ikilisinin arkasında bağlantı rolünde görev yapacak.